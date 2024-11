Depremden Kurtulan Genç, Fizik Tedavi Yardımı Bekliyor

Yerel

HATAY (İHA) – Hatay'da annesi ve kardeşini kaybettiğini binanın enkazından çamaşır makinesinin yanına sığınarak depremin 6'ncı gününde kurtarılan 20 yaşındaki Oğuzhan Boşnak, eskisi gibi yeniden yürüyüp hayata tutunabilmek için her gün fizik tedavi görmek istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok yıkımın olduğu Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Oğuzhan Boşnak, annesi ile kardeşiyle birlikte depreme evlerinde yakalandı. Depremde annesi Meryem Boşnak ve kardeşi Berat Boşnak ile enkazda kalan Oğuzhan, enkaz altındayken çamaşır makinesinin yanına sığındı. Depremin 6'ncı gününde Oğuzhan Boşnak enkazdan kurtarılırken annesi ve kardeşi enkaz altında hayatını kaybetti. Oğuzhan Boşnak, zorlu geçen hastane sürecinin ardından fizik tedaviyle iyileşmeye çalışıyor. Eskisi gibi yürümek ve hayata tutunmak için her gün fizik tedavi görmek isteyen Boşnak, yetkililerden bu konuda yardım istedi.

"Enkazdan 6 gün sonra çıkarıldım ve başka bir şey hatırlamıyorum"

Depremde ailesiyle yaşadığı binanın enkazından 6'ncı gün kurtulan Oğuzhan Boşnak, "Depremde 6 gün enkazda kaldım. Yanımda sadece sesler duydum. İlk hatırladığım annemle, kardeşim banyo tarafındalardı. Ben onların yanına gitmek için ayağa kalktım ama giderken yere düştüm. Çamaşır makinesinin yanında sıkışmıştım. Enkazdan 6 gün sonra çıkarıldım ve başka bir şey hatırlamıyorum. Depremde annem ve kardeşimi kaybettim. Üst gövdem hariç her yerimde yara vardı. Kalçam ve omzumun arkasında büyük yara vardı. Kafamın iki tarafında ve bacaklarımda 2 yıldır devam eden yaralar var. Yaralarım iyileşti. Her gün fizik tedavi görmem lazım ama sadece haftada bir belediye ekipleri gelip tedavimi yapıyorlar. Her gün normalde haftanın 5 günü fizik tedaviyi almayı öneriyorlar ama nereye gittiysek yardımcı olmadılar. Tedavi olmam gerekiyor ama kimseye ulaşamadık. Fizik tedavi sürecimin artmasını istiyorum. Bu konuda da yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

"Oğlumun tekrardan eskisi gibi yürümesi için sürekli fizik tedavi alması gerekiyor"

Oğlunun yürüyebilmesi için sürekli fizik tedavi alması gerektiğini ifade eden baba Yakup Boşnak, "Ben o gece işte çalışıyordum. Deprem sabaha karşı başladı. O karmaşada 1 saat sonra eve ulaştım. Deprem enkazından 6 gün sonra oğlumu çıkarttık. Depremin üzerinden 2 yıl geçti. Fizik tedaviyle çözülecek sorun belediyeden gelen ekiplerin 1 günlük tedavisiyle devam ediyor. Oğlum her gün fizik tedavisi alması gerekiyor ve başka bir sorunu yok. Oğlumun tekrardan eskisi gibi yürümesi için sürekli fizik tedavi alması gerekiyor. Bu konuda yetkililerden yardımcı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY