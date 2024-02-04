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Depremden sonra ertelenen nişanlarını gerçekleştiren genç çift, organizasyon firmasına teşekkür etti - Son Dakika
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Depremden sonra ertelenen nişanlarını gerçekleştiren genç çift, organizasyon firmasına teşekkür etti

Depremden sonra ertelenen nişanlarını gerçekleştiren genç çift, organizasyon firmasına teşekkür etti

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle nişanlarını erteleyen Malatyalı genç çift, yaklaşık 1 yıl sonra hayallerini gerçekleştirdi. Depremden sonra nişan organizasyonunu ücretsiz yapan firma, çiftin teşekkürünü aldı.

04.02.2024 19:21
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6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle nişanlarını erteleyen Malatyalı genç çift, yaklaşık 1 bir yıl sonra hayallerini gerçekleştirdiler.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan arsın felaketi öncesi nişan için sözleşen Malatyalı çiftler Harun Can ile Rabia Mırtoğlu'nun bu hayali 6 Şubat günü yaşanan felaket ile ertelendi. O süreçte herkes gibi zor bir süreç yaşayan çiftlerin hayalini ise depremin yıl dönümünde bir organizasyon firması gerçekleştirdi.

Harun Can, depremin yaşandığı gün nişan için sözleştiklerini ancak felaket ile birlikte töreni ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Malatya'mız depremde ağır hasar aldı. Bu nedenle nişanı ertelemek zorunda kaldık. Nişan yapmaya karar verdiğimizde ise Malatya'da özel organizasyon firması bize sürpriz yaparak hediye ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Depreme Akpınar Caddesinde yakalandığını belirten Rabia Mırtoğlu ise "6 Şubat depremine bizde evde yakalandık Çok korktuk, Allah bir daha böyle depremleri milletimize göstermesin. Depremden sonra 7 ay boyunca Malatya'ya gelmedik, köyde kaldık" ifadelerine yer verdi.

Genç çift, asrın felaketinden yaklaşık 1 yıl sonra nişan organizasyonunu ücretsiz yapan firmaya teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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