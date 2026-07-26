Sinop’ta eski hastane binasının yıkımına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop’ta eski hastane binasının yıkımına başlandı

Sinop’ta eski hastane binasının yıkımına başlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta depreme dayanıksız olduğu tespit edilen eski SSK Hastanesi binasının yıkım çalışmaları başladı. Yerine modern bir sağlık tesisi yapılması planlanıyor.

Sinop'ta depreme dayanıksız olduğu tespit edilen eski SSK Hastanesi binasında yıkım çalışmalarına başlandı.

17 Haziran 2019 tarihinde boşaltılan bina için başlatılan yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen yetkililer, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Deprem Performans Analizi Raporu sonucunda depreme dayanıklı olmadığı belirlenen binanın yerine, ihtiyaçlara ve günümüz şartlarına uygun yeni bir sağlık tesisinin yapılması amacıyla planlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sinop'ta son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımlar hayata geçirilirken, 2016 yılında Ayancık Devlet Hastanesi, 2017 yılında Durağan Devlet Hastanesi, 2018 yılında İl Sağlık Müdürlüğü ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2019 yılında Atatürk Devlet Hastanesi ve 2023 yılında Erfelek Devlet Hastanesi yeni binalarında hizmet vermeye başladı. Böylece il genelindeki toplam yatak kapasitesi 680'e ulaştı.

Öte yandan Ada Mahallesi Toplum Sağlığı Merkezinin geçici kabul aşamasında olduğu ve kısa süre içerisinde hizmete açılacağı, Ayancık'ta eski Devlet Hastanesi alanına ise Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimlerini kapsayan yeni bir sağlık tesisinin yapılacağı belirtildi. Türkeli Devlet Hastanesinin mevcut binasının yıkılarak yerine modern bir devlet hastanesi inşa edilmesi için de proje hazırlıklarının tamamlandığı kaydedildi. Ayrıca il genelinde kullanılmayan ve depreme dayanıklılığı bulunmayan yapıların yıkım çalışmalarının sürdüğü, metruk bina sayısının 220'den 142'ye düşürüldüğü ifade edildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, deprem performansı yetersiz ve atıl durumdaki kamu binalarının yerine vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek modern kamu hizmet binalarının kazandırılmasına devam edileceğini söyledi. Özarslan, kültür varlığı niteliğindeki yapıların korunmasına ilişkin idari işlemlerin tamamlanmasının ardından metruk binaların yıkım sürecinin hızlandırılması gerektiğini de vurgulayarak belediyelere bu konuda etkin çalışma çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hastane, Sağlık, Yaşam, Yerel, Sinop, Çevre, Ssk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop’ta eski hastane binasının yıkımına başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor Başvuran parasını alıyor Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor
İnternet alışverişlerinde yeni dönem Artık zorunlu, 1 Ağustos’ta başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
9 yıldır atıl haldeki Riva’daki otel yıkılıyor Yerine ne yapılacağı belli oldu 9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

21:54
Batman’da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
21:36
Şampiyonluk sonrası Sibel Arna’dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok
Şampiyonluk sonrası Sibel Arna'dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok
21:06
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’nin rozet törenine ’figüran taşındı’ iddiasına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma
20:43
Sosyal medyada ’İzlenme’ uğruna bir yaşam daha karardı
Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı
18:37
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
18:34
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 22:38:37. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop’ta eski hastane binasının yıkımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.