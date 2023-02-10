Depremin 108. saatinde 2 kardeş ve anne enkazdan canlı olarak çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Kahramanmaraş'ta depremin 108. saatinde 21 yaşındaki Fatmanur, kardeşi 7 yaşındaki Ramazan'ı ve annelerini enkazdan canlı olarak çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri, Hatay'ın General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir enkazdan 21 yaşındaki Fatmanur ve kardeşi 7 yaşındaki Ramazan'ı depremin 107'inci saatinde sağ olarak çıkardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri sismik akustik dinleme cihazı ile yaptıkları dinlemede Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki bir enkazdan ses aldı. Hemen kurtarma çalışmasına başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri, 4 kişilik bir ailenin canlı olduğunu tespit etti. Zamana karşı yarışan ekipler, 3 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından 21 yaşındaki Fatmanur ve kardeşi 7 yaşındaki Ramazan ve annelerini enkazdan sağ olarak çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri, üçüncü kardeşi ve anneyi de enkazdan çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.