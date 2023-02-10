Depremin 108. saatinde 2 kardeş ve anne enkazdan canlı olarak çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Depremin 108. saatinde 2 kardeş ve anne enkazdan canlı olarak çıkarıldı

10.02.2023 16:47

Depremin 108. saatinde 2 kardeş ve anne enkazdan canlı olarak çıkarıldıKAHRAMANMARAŞ Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Kahramanmaraş'ta depremin 108. saatinde 21 yaşındaki Fatmanur, kardeşi 7 yaşındaki Ramazan'ı ve annelerini enkazdan canlı olarak çıkardı.

Depremin 108. saatinde 2 kardeş ve anne enkazdan canlı olarak çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Kahramanmaraş'ta depremin 108. saatinde 21 yaşındaki Fatmanur, kardeşi 7 yaşındaki Ramazan'ı ve annelerini enkazdan canlı olarak çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri, Hatay'ın General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir enkazdan 21 yaşındaki Fatmanur ve kardeşi 7 yaşındaki Ramazan'ı depremin 107'inci saatinde sağ olarak çıkardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri sismik akustik dinleme cihazı ile yaptıkları dinlemede Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki bir enkazdan ses aldı. Hemen kurtarma çalışmasına başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri, 4 kişilik bir ailenin canlı olduğunu tespit etti. Zamana karşı yarışan ekipler, 3 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından 21 yaşındaki Fatmanur ve kardeşi 7 yaşındaki Ramazan ve annelerini enkazdan sağ olarak çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri, üçüncü kardeşi ve anneyi de enkazdan çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hatay'da depremin 108. saatinde anne ve üç çocuğu sağ çıkarıldı Hatay'da depremin 108. saatinde anne ve üç çocuğu sağ çıkarıldı Hatay'da depremin 90. saatinde mucizenin adı 10 yaşındaki Hilal oldu Hatay'da depremin 90. saatinde mucizenin adı 10 yaşındaki Hilal oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, İtfaiye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremin 108. saatinde 2 kardeş ve anne enkazdan canlı olarak çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:23 Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türk insanının mücadelesine Muslera inanamadı: Bu ne yüce bir millet
16:14 10 ilde ortaya çıkan yıkımın acı bilançosu Gölcük depremini bile geride bıraktı
16:12 Şarkıcı Karsu, depremde halasının ardından 3 akrabasını daha kaybetti
16:00 İmamoğlu'nu deprem bölgesinden kovan eski vekilden yeni paylaşım
14:45 Böylesi ilk kez oluyor! Deprem sonrası Balıklıgöl'e gelenler gözlerine inanamıyor
14:41 "Asrın felaketi"nde Adıyaman'da bulunan KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi hayatını kaybetti
15:32 107 saat sonra gelen mucize! Hatay'daki Arzu Apartmanı'nın enkazından 2 kişi daha sağ kurtarıldı
15:17 Antakya'daki büyük yıkım uydu fotoğrafına yansıdı
15:19 Galatasaray ile Roma maç yapacak! Süper Lig'den depremzedeler için yardım turnuvası
15:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Depremzedelere 1 yıllık kira yardımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 16:50:20. #1.11#
SON DAKİKA: Depremin 108. saatinde 2 kardeş ve anne enkazdan canlı olarak çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement