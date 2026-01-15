Habibi Neccar Camii İbadete Açıldı

Hatay'da asrın felaketinin ardından ibadete açılan Anadolu'nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camii'nde Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentin sembol simgelerinden olan, 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde ağır hasar almıştı. Depremde kuzey beden duvarı büyük hasar alan camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Eylül 2023'te restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının bittiği Habibi Neccar Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cumartesi günü ibadete açılmıştı. Habibi Neccar Cami'de ilk kandil olan Miraç Kandili, dualarla eda edildi. Miraç Kandili'nde eller semaya açılırken camideki kalabalık avluya sığmazken o anlar havadan görüntülendi.

"Bu mübarek Miraç Gecesi'ne bizleri kavuşturan Allah'a şükürler olsun"

Habibi Neccar Camii'nin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyleyen Mehmet Nejat Er adlı vatandaş, "Bu mübarek Miraç Gecesi'ne bizleri kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Habibi Neccar Cami'nin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugünlere tekrar gelmek güzel. Allah bir daha böyle bir afet daha yaşatmasın. Burada müthiş bir kalabalık var. Güzel ve büyük bir heyecan var" dedi.

"Camimizde ilk Miraç Kandilimizi eda ettik"

Habibi Neccar Camii'nde ilk Miraç Kandilini eda ettiklerini ifade eden İbrahim Çat adlı vatandaş da, "Depremde caminin 3'te 2'si yıkılmıştı. Allah'a çok şükürler olsun ki camimiz yapıldı. Burada camimizde ilk Miraç Kandilimizi eda ettik. Cuma namazı ve sabah namazlarını da kıldık. Antakya'mız ileri günlerde daha iyi olacak. Bugünleri özlemişiz ve duygulandık" ifadelerini kullandı. - HATAY