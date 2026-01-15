Habibi Neccar Camii İbadete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Habibi Neccar Camii İbadete Açıldı

Habibi Neccar Camii İbadete Açıldı
15.01.2026 22:35  Güncelleme: 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da asrın felaketinin ardından ibadete açılan Anadolu'nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camii'nde Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı.

Hatay'da asrın felaketinin ardından ibadete açılan Anadolu'nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camii'nde Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentin sembol simgelerinden olan, 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde ağır hasar almıştı. Depremde kuzey beden duvarı büyük hasar alan camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Eylül 2023'te restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının bittiği Habibi Neccar Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cumartesi günü ibadete açılmıştı. Habibi Neccar Cami'de ilk kandil olan Miraç Kandili, dualarla eda edildi. Miraç Kandili'nde eller semaya açılırken camideki kalabalık avluya sığmazken o anlar havadan görüntülendi.

"Bu mübarek Miraç Gecesi'ne bizleri kavuşturan Allah'a şükürler olsun"

Habibi Neccar Camii'nin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyleyen Mehmet Nejat Er adlı vatandaş, "Bu mübarek Miraç Gecesi'ne bizleri kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Habibi Neccar Cami'nin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugünlere tekrar gelmek güzel. Allah bir daha böyle bir afet daha yaşatmasın. Burada müthiş bir kalabalık var. Güzel ve büyük bir heyecan var" dedi.

"Camimizde ilk Miraç Kandilimizi eda ettik"

Habibi Neccar Camii'nde ilk Miraç Kandilini eda ettiklerini ifade eden İbrahim Çat adlı vatandaş da, "Depremde caminin 3'te 2'si yıkılmıştı. Allah'a çok şükürler olsun ki camimiz yapıldı. Burada camimizde ilk Miraç Kandilimizi eda ettik. Cuma namazı ve sabah namazlarını da kıldık. Antakya'mız ileri günlerde daha iyi olacak. Bugünleri özlemişiz ve duygulandık" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Miraç Kandili, Kültür, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Habibi Neccar Camii İbadete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 00:51:42. #7.11#
SON DAKİKA: Habibi Neccar Camii İbadete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.