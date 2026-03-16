Kadir Gecesi\'nde Habibi Neccar Camii\'ne Yoğun İlgi

Hatay'da asrın felaketinde yerle bir olan ve ihya süreciyle yeniden inşa edilen Anadolu'nun ilk camisi olan Habibi Neccar Camii, restorasyon sonrası ilk Kadir Gecesi'nde binlerce vatandaşı ağırladı. Hatay Valisi Musatafa Masatlı, vatandaşlar için maneviyatı büyük olan Habibi Neccar Camii'nde Kadir Gecesi'nde oluşan yoğunluktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde yıkılan ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin titiz çalışmalarıyla aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Habibi Neccar Camii, en yoğun gecelerinden birini yaşadı. 27 Aralık 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen cami, deprem sonrası idrak edilen ilk Kadir Gecesi'nde Hataylıların akınına uğradı. İftarın ardından akın akın camiye gelmeye başlayan vatandaşlar, kısa sürede caminin içini doldurdu. Vatandaşların bir kısmı da namazını yağmur altında cami avlusunda kıldı. Restorasyon sürecinde özellikle depreme dayanıklı hale getirilen yapının manevi atmosferi, sahur vaktine kadar devam edecek tesbih namazları ve dualarla sürecek.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Habibi Neccar Camii'nin depremde yerle bir olduğunu ve restore edilerek yeniden ayağa kalkan camide vatandaşların gözlerindeki mutluluğu hissettiğini belirterek, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'in bin aydan daha hayırlıdır dendiği Kadir Gecesi'nde bu gün vatandaşlarımızla beraber Habibi Neccar Camii'nde omuz omuza saf tutarak Hatay'ımız ve ülkemiz için dualar ettik. Habibi Neccar Camimiz 6 Şubat asırların felaketinde yıkılmıştı. O günlerde insanlarımız evlerinin yıkılmasına, iş yerlerinin yıkılmasına, hatta çoğu şeyini kaybetmesine üzülmüşlerdi ama Habibi Neccar Camimiz için de üzülmüşlerdi. Habibi Neccar Camimiz tarihle maneviyatın buluştuğu ve tüm insanlarımızın aidiyet hissettiği kutsal mekanımızdır. Çok şükür bu kalabalığı da gördük. İnsanlarımızın hem Rabbimize yakarışını hem de gözlerindeki mutluluğu hepimiz gözlemliyoruz. Hataylı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm ülkemizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutluyorum" dedi.

Kadir Gecesi'nde Habibi Neccar Camii'ne akın eden vatandaşlar, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirerek, tarihi camide oluşan yoğunluktan mutlu olduklarını söylediler. - HATAY