Depremin merkez üssündeki berberlerde bayram yoğunluğu

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Kurban Bayramı öncesi 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Berber, şehit ve gazi yakınları ile deprem şehitleri yakınlarının saç bakım ve tıraşlarını ücretsiz yapıyor.

Kurban Bayramı öncesi berberlerde yoğunluk sürüyor. Bayrama son bir hafta kala randevu sitemlerinin tamamı dolan berberler, bayrama bakımlı girmek isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. 6 Şubat depremleri sonrası yaraların yavaş yavaş sarıldığını söyleyen berber esnafı Ahmet Ceyhan, şehit ve gazi yakınları ile deprem şehitlerinin yakınlarına bayram nedeniyle bir aydır ücretsiz bakım yaptığını söyledi. Ceyhan, "Geçtiğimiz bayramlara nazaran bu bayram da acılarımızın bir tık daha sarıldığını görüyoruz. Çünkü bu bayram da yaz mevsimi, hem de kurban coşkusu ve aynı zamanda insanların kişisel bakımlarına daha çok önem verdiğini görüyoruz. 15 Haziran gecesine kadar randevularımız dolu ama bizler bayram sabahına kadar hizmet vereceğiz. Asrın felaketinde ailesini kaybetmiş kardeşlerimize bir nebze de olsun tıraşları için bizleri misafir ediyoruz. Kişisel bakım hediyesi olarak onları uğurluyoruz. Gerek şehit, gerek gazi yakınlarımız ile gerek depremde yakınlarını kaybetmiş insanları misafir etmeye hazırız" dedi.

Bir müşteri ise "Geleneksel bayram tıraşımızı olmaya geldik herkesin bayramı kutlu olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ