Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde depremin yaraları yatırımlarla sarıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi, yürütülen yeniden inşa çalışmalarıyla adeta baştan kuruldu. Depremde ağır hasar gören çarşı merkezinin yerine TOKİ tarafından 68 iş yeri ve 69 konut inşa edilirken, ilçede okul, hastane, belediye binası ve camiler de yeniden yapıldı.

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde Hasanbeyli ilçe merkezindeki çarşı ağır hasar gördü. Depremin ardından yapılan incelemelerde 36 iş yeri ile 7 konutun hasar aldığı belirlenerek yıkımı gerçekleştirildi. İlçenin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında çarşı merkezi de kentsel dönüşüme alındı. TOKİ tarafından yürütülen çalışmalarla eski çarşının bulunduğu alanda 68 iş yeri ve 69 konut inşa edildi. İlçe genelinde ise depremzedeler için 512 konut ve kırsal mahallelerde 400 köy evi yapılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Yeniden yapılanma çalışmaları konut ve iş yerleriyle sınırlı kalmadı. İlçede okul, hastane, belediye hizmet binası ve camiler de yeniden inşa edilerek Hasanbeyli'nin çehresi değiştirildi.

Depremin izlerinin büyük ölçüde silindiği Hasanbeyli, yeni çarşı merkezi, konutları, köy evleri ve kamu binalarıyla yeniden ayağa kalktı.

-"Hasanbeyli yeniden inşa ediliyor"

Devlet büyüklerimiz buraya ağırlık vererek, hizmet vererek Hasanbeyli'yi yeniden inşa ediyorlar diyen esnaf İsmail Doğan, "25 yıldır burada esnafım, asrın felaketi olan depremi yaşadık. İlçemizde birçok yer yıkıldı. 29 dönümlük bir çarşı rezerv alanımız bitmek üzere şu anda. 11 kilometre Kalecik-Hasanbeyli arasındaki duble yolumuz bitmek üzere, son aşamalara geldik. İçme suyu şebekeleri yenilendi. Anaokulları yapıldı, millet bahçesi yapıldı, belediye hizmet binamız yapıldı. Yine Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin adına merkez camimiz inşa edildi, bitmek üzere. Depremden önce de 100 yıllık, 70 yıllık binalar vardı. Bunların hepsini içinde bulunan esnaflar tadilatını yaparak oturuyorlardı. Yollarımız yoktu, içme sularımızda sıkıntı yaşıyorduk. Bir sağlık ocağımız vardı, o da cumartesi-pazar günleri kapalıydı. Şu an devlet hastanesini inşa ettiler, açılmak üzere. Şu an Hasanbeyli yeniden inşa ediliyor desek doğrudur. Hasanbeyli'miz çok güzel bir yer. Turizm alanı bir yer. Havasıyla, yaylalık bir yol olması nedeniyle cazibe merkezidir. Bakımsız, unutulmuş bir yerdi. Fakat şu anda devlet büyüklerimiz buraya ağırlık vererek, hizmet vererek Hasanbeyli'yi yeniden inşa ediyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.

-"Depremden sonra ilçede çok büyük değişiklik var"

Eskiden ilçemizde hastane yoktu yollarımız şimdi eksiğinin kalmadığını söyleyen Mustafa Yumrutepe, "Çarşımız yenilendi depremden sonra bayağı hasar almıştı. Yıkılan binalar oldu. Yerinde yenileme çalışmaları oldu. Yollarımız bir yandan yapılıyor. Çeşitli çalışmalar var. Doğalgaz, park çalışmaları, altyapı yenilendi. Yani güzel oldu. Halk memnun. Biz de esnaf olarak burada memnunuz. Cami de yıkılmıştı depremden sonra. Hastane zaten ilçemiz için büyük bir eksiklikti. Hastanenin dışında sağlık ocağımız vardı. O da yeterli gelmiyordu, karşılamıyordu yani. Ortalama 50-60 yıldır bu şekildeydi. Hiçbir değişiklik yoktu. Binalar hep eskiydi. Arası da dardı yani çarşımızın. İki araba yan yana geçemiyordu. Çok güzel oldu. Her şey yenilendi. Yeni binalar yapıldı. Yolumuz yapılıyor. Çok büyük değişiklik var. " diye konuştu.

İlçemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz diyen Halil Kaplan, "Doğma büyüme Hasanbeyli'deyim, 48 yaşındayım. Çok büyük değişiklik var Hasanbeyli'de bu çalışmalardan sonra. Belediye başkanı olsun, devletin yetkili kurumları olsun hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepsinden. "dedi.