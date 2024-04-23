Depremin Vurduğu Hatay\'da Konteyner Okula Kütüphane Kuruldu

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Depremin vurduğu Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla konteyner okul içerisine hayırseverler tarafından kütüphane kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina ve ev yerle bir oldu. Asrın felaketinden en çok zarar gören okullar oldu. Okulları yıkılan binlerce öğrenci konteynerlar da eğitim görmeye devam ediyorlar. Konteynerlerde eğitim gören çocuklara, daha iyi eğitim öğretim görmeleri için hayırseverler destek vermeye devam ediyorlar. Kırıkhan ilçesindeki Karataş Konteyner İlköğretim Okulu'na hayırseverler tarafından kütüphane kuruldu.

"Umutlarımız gibi çocuklarımıza da sarılıyoruz"

Kütüphanenin kurulma aşamasına katkı veren hayırsever Ebru Güven, "Depremin; büyüklüğü, acısı, kederi ve yüreklerimizde açtığı yaranın derin oldu. 'Benden başkaları da var, onlar yapsın' yerine 'Ben yoksam kimse yoktur' düşüncesiyle hareket etmek gerekir. Çocuklar; kardeşlik bilincimizi yeşerten ve besleyen çocuklarımızdır. Umutlarımız gibi çocuklarımıza da sarılıyoruz ve evlatlarımızı kitaplarla buluşturuyoruz. Milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - HATAY