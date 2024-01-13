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Depremin Vurduğu Hatay'da Sokak Hayvanlarına Yardımsever Hakan Yavuz Umut Oldu - Son Dakika
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Depremin Vurduğu Hatay'da Sokak Hayvanlarına Yardımsever Hakan Yavuz Umut Oldu

Depremin vurduğu Hatay'da enkaza dönen şehirde sokak hayvanlarına yardımsever Hakan Yavuz umut oldu. Yavuz, Antakya'nın sokaklarını tek tek gezerek yaklaşık 200 kediye mama dağıtıyor. Depremin ardından kenti terk eden insanlarla birlikte sokak hayvanları da açlık ve susuzlukla mücadele ediyordu. Hakan Yavuz, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kendi hayatından fedakarlık yapıyor ve bu çalışmayı sürdürmeyi planlıyor.

Depremin Vurduğu Hatay\'da Sokak Hayvanlarına Yardımsever Hakan Yavuz Umut Oldu
13.01.2024 - 09:16,
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HATAY (İHA) – Depremin vurduğu Hatay'da enkaza dönen şehirde sokak hayvanlarına yardımsever Hakan Yavuz umut oldu. Yavuz, Antakya'nın sokaklarını tek tek gezerek yaklaşık 200 kediye mama dağıtıyor.

Asrın felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesi yerle bir olmuş ve şehir adeta enkaza dönmüştü. Antakyalılar'ın kenti terk etmesiyle sokak hayvanları da açlık ve susuzlukla karşı karşıya kalmıştı. Sokak hayvanları unutmayansa hayvan sever vatandaşlar oldu. Hayvan sevgisiyle ön plana çıkan Hakan Yavuz, deprem sonrası kentine dönerek enkaz kentin sokak hayvanlarına umut oldu. Yavuz, Antakya'nın sokaklarını tek tek gezerek yaklaşık 200 kediye mama dağıtıyor

Ayakta binanın kalmadığı kent merkezinde sokak hayvanlarının yağmurdan kaçacakları bir çatı bile olmadığına dikkat çeken Hakan Yavuz, "Antakya'dan, ailemi gönderdim. Herkes gitti, ben kaldım. Hatta Mersin'den döndüm, geldim. Sokak hayvanlarını yalnız bırakmak istemedim. Sokak hayvanlarının insanlara ihtiyaçları var. Sokak hayvanları her anlamda zor durumdalar. Yağmur yağdığında kafalarını sokacak bir yer bile yok. Büyük bir trajedi. Bence insanları kurtaramadık belki bu şehri paylaştığımız bu canları kurtarabiliriz" dedi.

"Depremin üçüncü gününden bu yana besleme çalışmalarına devam ediyorum"

Depremin 3. gününden itibaren sokak hayvanlarına mama dağıtmaya başladığını belirten Yavuz, "Beslemeyi önceden birçok farklı noktada yapıyordum, ancak sonradan biraz azaltmak zorunda kaldım. Şu an günde en az 4 veya 5 farklı noktada hayvanlara yardım ediyorum. Ayrıca arabayla seyahat ederken de doğaçlama olarak da yardım yapıyorum. Her gün en az 200 kediye mama veriyorum ve bunun yanı sıra köpekler, kuşlar ve kumrular da dahil olmak üzere diğer canlılara da yardım ediyorum. Elimden geldiğince bu işi sürdürmeye çalışıyorum. Ayrıca, insanları da sokak hayvanlarına duyarlı olmaya davet ediyorum. Depremin üçüncü gününden bu yana besleme çalışmalarına devam ediyorum ve bu rutini hiç aksatmadan sürdürmeyi planlıyorum. Bu çabamızın bir parçası olarak kendi hayatlarımdan da fedakarlık yapıyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Depremin Vurduğu Hatay'da Sokak Hayvanlarına Yardımsever Hakan Yavuz Umut Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremin Vurduğu Hatay'da Sokak Hayvanlarına Yardımsever Hakan Yavuz Umut Oldu - Son Dakika
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