Depremin Vurduğu Hatay\'dan Göç Eden Afetzedeler Bayram İçin Memleketlerine Dönüyor

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Depremin vurduğu Hatay'dan Türkiye'nin dört bir yanına göç eden afetzede vatadanşlar, Ramazan bayramı için memleketlerine dönüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın en çok olduğu yer Hatay olmuş, yaklaşık 25 bin kişi vefat etmişti. Birçok vatandaşın evi yıkılmış ve şehir dışına göç etmişlerdi. Şehir dışına çıkmak zorunda kalan afetzedeler, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine dönüyor. Antakya otogarında bayram öncesinde yoğunluk yaşandı.

Deprem sonrası Antalya'da yaşamaya başladığını belirten Müzeyyen Soydan, "Hatay'dan deprem zamanı Antalya'ya gitmiştim. Bayram için tekrar geldim, memleketimi çok özledim. Hasretiyle yanıp tutuştum ve geldim. Memleketim için hala çok üzülüyorum. Hatay'a tabi ki geri dönmek isterim. İnşallah tekrar geri döneceğiz. Herkesin de dönmesini isterim. Hatay inşallah eski günlerine tekrar kavuşur" dedi.

Hatay'ı ve akrabalarını çok özlediğini dile getiren Zeynep Sönmez, "Deprem sonrası Konya'ya gitmiştik. Bayram için buraya tekrar döndük. Memleketimizi, akrabalarımızı özledik. Mezarlarımızı ziyaret edeceğiz. Hatay inşallah tekrardan ayağa kalkar ve tekrar eski günlerimize döneriz. Buralar biraz düzelene kadar gitmek zorunda kalıyoruz. Hatay'ı ve akrabalarımı çok özledim. Onlar için tekrar şu anlık buradayız" şeklinde konuştu. - HATAY