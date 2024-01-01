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Depremin vurduğu Hatay, yeni yıla sessizlik içerisinde girdi - Son Dakika
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Depremin vurduğu Hatay, yeni yıla sessizlik içerisinde girdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen vatandaşların acıları ilk günkü gibi devam ediyor. Hatay, yeni yıla da sessizlik içerisinde girdi.

Depremin vurduğu Hatay, yeni yıla sessizlik içerisinde girdi
01.01.2024 - 00:19,
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Depremin vurduğu Hatay, yeni yıla sessizlik içerisinde girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen vatandaşların acıları ilk günkü gibi devam ediyor. 2023 yılını buruk geçiren Hatay, yeni yıla da sessizlik içerisinde girdi. Antakya ilçesinde bulunan ve her yıl hınca hınç dolan Köprübaşı mevkiinde insan görmek neredeyse imkansızdı. Türkiye'nin birçok noktasında vatandaşlar yeni yıla heyecan ve mutluluk içerisinde girerken, Hataylılar yeni yıla adeta matem içerisinde girdi. - HATAY

Kaynak: İHA
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