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Depremin vurduğu Osmaniye'de afetzede vatandaşlar için köy evleri inşası devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Depremin vurduğu Osmaniye'de afetzede vatandaşlar için köy evleri inşası devam ediyor

Depremin vurduğu Osmaniye\'de afetzede vatandaşlar için köy evleri inşası devam ediyor

Osmaniye'de depremden etkilenen vatandaşlar için yapılan köy evlerinin inşaatı hızla devam ediyor. Yusufizzettin köyünde 140 metrekarelik 32 köy evinin kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yapılan incelemelerin ardından evlerin depreme dayanıklı ve köy şartlarına uygun olduğunu belirtti.

01.02.2024 13:00
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Depremin vurduğu Osmaniye'de afetzede vatandaşlar için yaşam alanı olacak köy evlerinin inşası devam ediyor.

Kadirli ilçesi Yusufizzettin köyünde, evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzede köylüler için köy evleri inşaatı başlamıştı. Tek kat olarak planlanan 140 metrekare, 32 köy evinin kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kadirli Kaymakamı Yakup Güney, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Uğur Acar ile Köy evlerinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yusufizzettin Köyünde depremzede vatandaşlarımıza yönelik yapılan evlerimizin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda 32 binamızın kaba inşaatı büyük oranda tamamlanmış durumda. Buraya 3 bina daha ekleyeceğiz. Her bir binamız 140 metrekare, köy şartlarına uygun, depremzede vatandaşlarımız için uygun konutlar. Yüklenici firmamıza, belirlediğimiz tarihten daha önce, daha hızlı yaptığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir an önce bitirip, depremden etkilenen vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlarına kavuşmalarını istiyoruz. Binalarımız gerçekten çok güzel oluyor, standartları çok yüksek, depreme çok dayanıklı binalar. Hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremin vurduğu Osmaniye'de afetzede vatandaşlar için köy evleri inşası devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremin vurduğu Osmaniye'de afetzede vatandaşlar için köy evleri inşası devam ediyor - Son Dakika
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