Depremin vurduğu Sulusaray'da törenler ertelendi - Son Dakika
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Depremin vurduğu Sulusaray'da törenler ertelendi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Tören haftaya ertelendi. Sulusaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Alma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirdi. İlçede meydana gelen depremler nedeniyle tören, önceki planlanan tarihten sonra bir hafta ertelendi. İlçe halkının ve öğrencilerin büyük bir coşkuyla beklediği 23 Nisan kutlamaları, depremin etkisiyle plan değişikliğine gitmek zorunda kalındı. Törenin yeni tarihi olarak önümüzdeki haftanın salı günü belirlendi. Zakir Alma'nın Atatürk Anıtı'na sunulan çelenk, ulusal bayramın önemini ve çocukların egemenliğini vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinliklerin başlangıcını temsil ediyordu. Ancak doğal afetin etkisiyle bu anlamlı kutlama, bir hafta sonraya ertelendi.

24.04.2024 00:34
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Depremin vurduğu Sulusaray'da törenler ertelendi

TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Tören haftaya ertelendi.

Sulusaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Alma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirdi. İlçede meydana gelen depremler nedeniyle tören, önceki planlanan tarihten sonra bir hafta ertelendi. İlçe halkının ve öğrencilerin büyük bir coşkuyla beklediği 23 Nisan kutlamaları, depremin etkisiyle plan değişikliğine gitmek zorunda kalındı. Törenin yeni tarihi olarak önümüzdeki haftanın salı günü belirlendi. Zakir Alma'nın Atatürk Anıtı'na sunulan çelenk, ulusal bayramın önemini ve çocukların egemenliğini vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinliklerin başlangıcını temsil ediyordu. Ancak doğal afetin etkisiyle bu anlamlı kutlama, bir hafta sonraya ertelendi.

Kaynak: İHA

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