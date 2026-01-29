Depremin yıktığı Nurdağı küllerinden doğdu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım ve derin acıların yaşandığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesi küllerinden yeniden doğdu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 3'üncü yıl dönümü yaklaşırken acılar hala tazeliğini koruyor. Gaziantep dahil 11 ilde, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde binlerce bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan 54 bin kişinin vefat ettiği, 107 bini aşkın kişinin yaralandığı ve binlerce kişinin uzuvlarını kaybettiği büyük depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin neredeyse tamamı enkaza döndü.

Çalışmalar büyük oranda tamamlandı

Depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinin başında gelen Nurdağı'nda neredeyse yıkılmayan ve hasar görmeyen ev kalmadı. Adeta enkaz alanına dönen Nurdağı'nda büyük ve unutulmaz derin acılar yaşandı. Depremin ardından enkaza dönen ilçenin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Depremin ardından devletin tüm imkanlarını seferber ettiği Nurdağı ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ tarafından depreme dayanıklı konutlar, çelik konstrüksiyondan köy evleri ve iş yerleri inşa edildi.

Yeni konutlar drone ile görüntülendi

Devletin 3 yılda yaptığı yatırımlarla adeta küllerinden yeniden doğan Nurdağı'nda tamamlanan evler ve iş yerleri ise sahiplerine teslim edildi. Depremde en büyük yıkım ve can kaybının yaşandığı Nurdağı ilçesinde yapılan yeni konutlar drone ile görüntülendi.

Yürütülen inşa çalışmalarıyla ilçenin silueti değişirken, depremin ilk günlerinde havadan görüntülenen ilçede aradan geçen 3 yılda meydana gelen büyük değişim dikkat çekti. Depremin ilk günlerinde enkaz yığınına dönen ilçede bugün modern ve güvenli deprem konutları yükseldi. İlçede yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında eski yapıların yerine de yeni yaşam alanları kazandırıldı.

Depremden sonra enkaz yığınına dönen mahallelerde düzenli yerleşim alanları, yeni yolları ve konut blokları yükseldi.

Gaziantep'te depreme ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Kemal Çeber, depremlerin ardından yürütülen çalışmaların sonuna yaklaşıldığını bildirdi.

"Çalışmaların sonuna geldik"

Depremin yaralarının büyük oranda sarıldığını söyleyen Vali Çeber, "Elhamdülillah diğer illerimizde olduğu gibi Gaziantep'te de önemli oranda toparlandık. Rabbim devletimize zeval vermesin, hayırseverlerimizi, yardımseverlerimizi ve dostlarımızı başımızdan eksik etmesin. Hem fiziken hem de manen ciddi anlamda toparlandığımızı, fiziki anlamda neredeyse çalışmaların sonuna geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

"10 bin 500 hak sahibi evlerine taşındı"

Depremlerin üzerinden geçen 3 yılda yapılan çalışmaları anlatan Çeber, "İl genelinde deprem anında yıkılan binalar ile depremden hemen sonra ağır hasarları nedeniyle yıkmak zorunda olduğumuz ve yıktığımız bina sayısı 19 bin 930'du. Bu rakam toplam 30 bin 130 konuta tekabül ediyordu. Bunun üzerine devletimiz hemen bu sayıyı dikkate alarak Gaziantep'te 29 bin 700 bina yapma kararı aldı. Peyderpey konutların inşaatlarına başladı. Gaziantep genelinde 15 bin 565 hak sahipliği oluştu. Son geldiğimiz noktada 12 bin 500 civarında vatandaşımız kura sonucu hak sahipliği elde etti. Bu hak sahiplerinden 10 bin 700 civarındaki vatandaşımızın anahtarını teslim ettik. 10 bin 500 vatandaşımız da bugün itibariyle evlerine taşınmış oldu. Toplam hak sahiplerinden neredeyse yüzde 75'ini evlerine yerleştirdik. Bugüne kadar biten bina sayımıza bakınca da inşaatına başlanan 29 bin 700 binadan hak sahipliği hakkını elde eden 15 bin 565 kişi tespit edildikten sonra 20 bin civarındaki bina bitti. Bunun 16 bin civarındaki bina depremden sonra yapımına başlanan deprem konutlarıdır. 4 bin binamız da rezerv alanında. Bu binalarda İslahiye ve Nurdağı'nda oluşturduğumuz alanlarda yapılan binalarımız ve binalarda çok küçük işler kaldı. Rezerv alanındaki binalarımız inşallah 2 ay içerisinde bitmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Konteynerler kapatılıyor"

Depreme ilişkin yürütülen çalışmaları 3-4 ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Çeber, "Depremlerden sonra Gaziantep genelinde 23 tane konteyner kent vardı. Bu 23 konteyner kentte de neredeyse 70-80 bin civarında insan yaşıyordu. Bugün geldiğimiz son noktada sadece Nurdağı'nda 4 konteyner kentimiz kaldı. Nurdağı depremlerden en çok etkilenen ilçemizdi. İlçenin yapı stokunun da neredeyse yüzde 75'i yok oldu. Nurdağı'nda hak sahipliği yapılarımızda da sona geldi ama hak sahibi olamayanlar ve farklı nedenlerle ilçenin kendi yapı stokunun da tamamlanması sürecinde kısa bir süre daha konteyner kentler devam edecek. Ama onun dışında bütün ilçelerimizde konteyner kentlerimiz sona erdi" şeklinde konuştu.

"Gaziantep genelinde hemen hemen işin sonuna geldik"

Kırsal mahallelerde de yürütülen çalışmaların da büyük oranda tamamlandığını belirten Çeber, "Köy evleri' olarak nitelendirilen o muhteşem evlerin yapımında da sona gelindi. Kırsal mahallelerde inşa edilen köy evleri, Gaziantep'e özgü olarak yapıldı ve yapılıyor. Özellikle altyapıda, kanalizasyon, atık su gibi alanlarda, yolların ve kaldırımların yapımında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalıştık. Biz kaynağı onlara aktardık. Belediyede yapımı evleri bitirdiğimiz süreye endeksli olarak bitirdi. Hem konut hem de iş yerleri anlamında Gaziantep genelinde hemen hemen işin sonuna geldik" dedi.

"Devletimiz tüm gücüyle sürekli alanda"

Deprem bölgelerinde depremlerin acılarını ve kayıplarını azaltmaya yönelik manevi ve psikososyal destek gibi farklı alanlarda da faaliyetlerin devam ettiğini belirten Çeber, "Bu süreçte devletimiz zaten tüm gücüyle sürekli alandaydı. Özellikle de depremlerin ilk döneminde neredeyse birkaç haftada bir Cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeydi. Bakanlarımız zaten sürekli buradaydı. Bu önem devlet nezdinde hiç azalmadı. Cumhurbaşkanımızın, deprem bölgelerinde görev yapan valilere talimatı, 'son depremzede güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yuvasına kavuşana kadar birinci ve öncelikli işiniz deprem işleriniz' yönündedir. Biz de bu anlayışla çalışıyoruz. Gerçekten tüm mesai arkadaşlarım da fedakarca çalışıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP