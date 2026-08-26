Depremzede Anne Kiralık Ev Bulamıyor - Son Dakika
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Depremzede Anne Kiralık Ev Bulamıyor

Depremzede Anne Kiralık Ev Bulamıyor
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Osmaniye'de konteyner kentten ayrılmak isteyen Gülay Kamalı, otizmli çocuğu yüzünden ev bulamıyor.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde konteyner kentte üç çocuğuyla yaşayan depremzede Gülay Kamalı, konteyner kentten ayrılması gerektiği için kiralık ev aradığını ancak otizmli çocuğu olduğu için kimsenin ev vermediğini söyledi. Kamalı "Ev arıyorum ama ev veren yok çocuklarımdan dolayı. Üç tane çocuğum var üçüncüsü otizmli olduğu için bana kimse ev vermiyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde konteyner kentin son sakinlerinden Gülay Kamalı, 2 ve 8 yaşlarındaki kızları ve 12 yaşında otizmli oğluyla beraber yaşamayı sürdürüyor. Gülay Kamalı, konteynerlerin boşaltılması istendiği için kiralık ev aradığını ancak ev sahiplerinin kendisine otizmli çocuğu olması dolayısıyla ev vermediklerini savundu.

Üç yıldır eşinin de cezaevinde olduğunu belirten Kamalı, şunları kaydetti:

"Üç yıldır konteyner kentte kalıyorum. Ev arıyorum ama ev veren yok çocuklarımdan dolayı. Üç tane çocuğum var üçüncüsü otizmli, hareketli, hiperaktif olduğu için bana kimse ev vermiyor. 'Ev veremeyiz' diyorlar, yani sokakta bırakmaya çalışıyorlar. Konteyner kentten çıkmamı istediler ben çıkmak istemiyorum.

"ÇADIR KURACAĞIM BAŞKA ÇAREM YOK"

Konteyner kentten üç gün süre verdiler. Elektriksizim, elektriğim yok, şu an elektriğimi kestiler, konteynerdan çıkmamı istediler. Ben de çıkmak istemedim. Sokakta üç çocuğumla kalacağım yoksa. Yetkililere sesleniyorum, sadece bir tane konteyner ev istiyorum. Burada kalmak istiyorum bir süre. Eşim cezaevinden çıkınca da alsın bizi gitsin isterim, başka bir şey istemiyorum. Çocuklarımla beni kurtarsın. Üç tane çocuğum var; bir tanesi hasta, 12 yaşında, bir tanesi 8 yaşında, bir de 2 yaşında. Üç çocuğumla ortadayım. Ev vermezlerse çadır kuracağım başka çarem yok."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Depremzede Anne Kiralık Ev Bulamıyor - Son Dakika

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