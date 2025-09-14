Depremzede çift "kötü gün dostu" personelin nikah şahidi oldu

Adıyamanlı depremzede Rıza ve Müzeyyen Güven çifti, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde afetzedelere sıcak yemek dağıtan Şahinbey Belediyesi aşevi personeli Ahmet İnce'nin nikah şahidi oldu.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok hasar gören illerden biri Gaziantep'in komşu ili Adıyaman oldu. Gaziantep'teki depremzedelerin yanı sıra Adıyaman gibi çevre illerdeki depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan Şahinbey Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında olan Adıyaman'ın yaralarını sarmak için depremzede vatandaşlara mobil aşevi ile sıcak yemek, çocuk oyun grupları ve giyecek, enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışması desteği verdi.

Dostluk deprem sonrası da devam etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da asrın felaketinden sonra sürekli Adıyaman'daki depremzedelerin yanında oldu. Depremlerin yaralarını sarmak için deprem boyunca Adıyaman'da çalışmalar yürüten Şahinbey Belediyesi'nin personelleri ile Adıyaman halkı arasında başlayan dostluk deprem sonrası da devam etti. Depremde ağır hasar alan Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için Şahinbey Belediyesi'nin verdiği desteği unutmayan Adıyaman halkı, depremlerde kendilerini yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na her zaman verdiği destekler için teşekkür ediyor.

Asrın felaketinde uzanan yardım eli dostluğa ve vefaya dönüştü

Depremlerde afetzedelere sıcak yemek dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi'nin personelleri ile dost olan Adıyaman halkı, asrın felaketinde uzanan yardım elini dostluğun yanı sıra vefaya dönüştürdü.

Adıyaman'da yaşayan Rıza ve Müzeyyen Güven çifti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlerde afetzedelere sıcak yemek dağıtan Şahinbey Belediyesi'nin aşevi personeli Ahmet İnce'yi nikahında yalnız bırakmadı.

"Kötü gün dostu" personelin nikah şahidi oldular

Deprem sonrası da sıkı bir dostluk kuran, sık sık telefonla görüşen Ahmet İnce ile Güven çifti, İnce'nin nikahına katılmak için dostluğun temelinin atıldığı Adıyaman'dan Gaziantep'e geldi. Depremde "kötü gün dostu" olan Ahmet İnce'yi en mutlu gününde yalnız bırakmak istemeyen Güven çifti, yakınları ile birlikte İnce'nin nikahına katıldı.

Duygulandıran vefa ve dostluk

Depremde dost olduğu Güven çiftini nikahında gören İnce, çok duygulandı. Güven çifti, İnce'nin nikah şahidi olurken, Tuba Halhalli ile hayatını birleştiren İnce'yi bu en mutlu gününde yalnız bırakmayan Güven çiftinin vefası ve dostluğu ise herkesi duygulandırdı.

Depremlerin ardından Adıyaman'a gittiklerini ve depremlerin yaralarını sarmak için deprem boyunca Adıyaman'da depremzede vatandaşlara mobil aşevi ile sıcak yemek desteği verdiklerini belirten aşevi personeli Ahmet İnce, yardım eli uzattıkları Güven çiftini nikahında görünce çok duygulandığını ifade etti.

"Adıyaman'da çok ciddi ve önemli dostluklar edindik"

Adıyaman'da edindikleri dostlukları unutamayacaklarını belirten İnce, "3-4 aylık süreçte ekibimizle birlikte Adıyaman halkına hizmet ettik. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalıştık. Kendi yaramızı, acımızı unutup Adıyaman'daki depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştık. Adıyaman'da çok ciddi ve önemli dostluklar edindik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun destekleriyle güzel hizmetler ettiğimizi umuyoruz. Günlük 5 bin kişiye yemek dağıtımı yapıyorduk. Elimizden gelen yardımı yaptık" dedi.

Deprem sürecinde gönüllü olarak depremzedelere yardım ettiğini belirten Tuba Halhalli, "Bende daha önce aşevinde bir süre çalıştım. Hayatımda en güzel ve kaliteli yemekleri gördüm. Bu kadar güzel ve kaliteli yemekler beklemiyordum. Çok şaşırdım. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, evlenen, çocuğu olan çiftlere ve yardıma ihtiyacı olanlara her konuda yardımcı oluyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Bu mutlu gününde de Ahmet'in yanında olmak istedik"

Ahmet İnce ile depremde başlayan dostluklarının depremden sonra da devam ettiğini belirten Rıza Güven ise, "Şahinbey Belediyesi depremde bize yardımcı oldular. Deprem sürecinde Şahinbey Belediyesi'nden gelen personellerle tanıştık. Dostluğumuz buraya kadar sürdü. Şahinbey Belediyesi ve ekipleri depremde bize kol kanat oldular. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun destekleriyle Adıyaman'ı kalkındırmaya çalıştılar. Ahmet İnce arkadaşımızla da depremde tanıştık. Ahmet, acı günümüzde yanımızda oldu. Bizde bu mutlu gününde de Ahmet'in yanında olmak istedik" şeklinde konuştu.

"Ekmeklerini ve yemeklerini bizimle paylaştılar"

Depremde dost oldukları ve "kardeşim" dediği Ahmet İnce'yi en mutlu gününde yalnız bırakmak istemediklerini belirten Müzeyyen Güven de, "Ahmet'i kardeşimiz olarak gördük. Depremde, o acılı günlerimizde yanımızdalardı. Ekmeklerini ve yemeklerini bizimle paylaştılar. Bizde bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmak istemedik. Vefa görevimizi yerine getirmek istedik. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun ve aşevi personellerinin yardımlarını çok gördük. Adıyaman'ı, Adıyaman Belediyesi'nden ziyade Mehmet Tahmazoğlu kalkındırdı. Mehmet Tahmazoğlu'na gerçekten minnettarız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP