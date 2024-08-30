Hatay'da futbol turnuvası için toplanan velilere saldırı

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Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesinde, depremzede çocuklarını Bolu'daki bir futbol turnuvasına göndermek için Defne Atatürk Futbol Sahası önünde toplanan veliler, sahaya hızla yaklaşan bir araca tepki gösterdi. Araç sahibi, elindeki palayla velilere saldırdı. Yaralanan bir veli hastaneye kaldırıldı.

Olay, depremzede çocuklarını Bolu'daki bir futbol turnuvasına göndermek için Defne Atatürk Futbol Sahası önünde toplanan velilerin sahaya hızla yaklaşan bir araca tepki göstermesiyle başladı. Aracın sürücüsü kısa bir süre sonra geri döneceğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra yaya olarak kalabalığın arasına dönen saldırgan, belinde sakladığı bir palayı çıkararak velilere saldırdı. Bir veli, kolundan yaralandı.

Çocukların gözü önünde yaşanan bu olay, çevrede büyük paniğe neden olurken, yaralı veli hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.