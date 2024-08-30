Hatay'da futbol turnuvası için toplanan velilere saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay'da futbol turnuvası için toplanan velilere saldırı

Geniş Video İzle

Hatay'ın Defne ilçesinde, depremzede çocuklarını Bolu'daki bir futbol turnuvasına göndermek için Defne Atatürk Futbol Sahası önünde toplanan veliler, sahaya hızla yaklaşan bir araca tepki gösterdi. Araç sahibi, elindeki palayla velilere saldırdı. Yaralanan bir veli hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.08.2024 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesinde, depremzede çocuklarını Bolu'daki bir futbol turnuvasına göndermek için Defne Atatürk Futbol Sahası önünde toplanan veliler, sahaya hızla yaklaşan bir araca tepki gösterdi. Araç sahibi, elindeki palayla velilere saldırdı. Yaralanan bir veli hastaneye kaldırıldı.

Olay, depremzede çocuklarını Bolu'daki bir futbol turnuvasına göndermek için Defne Atatürk Futbol Sahası önünde toplanan velilerin sahaya hızla yaklaşan bir araca tepki göstermesiyle başladı. Aracın sürücüsü kısa bir süre sonra geri döneceğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra yaya olarak kalabalığın arasına dönen saldırgan, belinde sakladığı bir palayı çıkararak velilere saldırdı. Bir veli, kolundan yaralandı.

Çocukların gözü önünde yaşanan bu olay, çevrede büyük paniğe neden olurken, yaralı veli hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Futbol, Defne, Hatay, Spor, Bolu, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da futbol turnuvası için toplanan velilere saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 19:25:01. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da futbol turnuvası için toplanan velilere saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement