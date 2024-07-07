Depremzede Kadın, Açtığı İş Yeriyle Hayata Tutunuyor - Son Dakika
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Yerel

Depremzede Kadın, Açtığı İş Yeriyle Hayata Tutunuyor

Hatay'da depremde evi ve iş yeri yıkılan Fatma Bakır, açtığı 12 metrekarelik iş yerinde hayata tutunuyor. Depremden sonra Yayladağı ilçesine yerleşen Bakır, burada yeni bir hayata başladı ve iş yerinde erkek ve kadın giyim ürünleri satıyor. Bakır, depremde son anda kurtulduklarını ve hayata tutunmaya devam ettiklerini belirtti.

07.07.2024 08:50
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Hatay'da depremde evi ve 2 katlı iş yeri yıkılan depremzede Fatma Bakır, bir yıl önce taşındığı mahallede açtığı 12 metrekarelik iş yerinde hayata tutundu. Azmiyle takdir toplayan başarılı kadın, hayatını kendi ayakları üzerinde durarak idame ettiriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina ve iş yerleri yerle bir oldu. Asrın felaketi olarak nitelendiren depremde, iş yerlerinin zarar görmesi nedeniyle bazı esnaf farklı ilçelerde işlerine devam ediyor. Bu esnaftan biri olan Fatma Bakır, depreme Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yakalandı. Bakır'ın butik işlemesi yaptığı iş yeri ve evi asrın felaketinde yıkıldı. Depremden birkaç ay sonra Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'ne yerleşen Bakır, burada yeni bir hayata başladı. Yeni yerleştiği mahallede Bakır bir iş yeri açtı ve hayallerini süsleyen işine devam etmeye başladı. Yeni açtığı iş yerinde erkek ve kadın giyim ürünleri satan kadın, 12 metrekare olan iş yerini işleterek hayata tutunuyor.

"Evlerimize gidip oturana kadar burada oturacağız ve hayata tutunmaya devam ediyoruz"

Depremde son anda kurtularak yaşamayı başardığını belirten Fatma Bakır, "Deprem anında hemen çökme olmadı ama tavanlar direkt çökmeye başladı. Depremde son anda evden çıkmayı başardık. Ev yıkılmadı, tam çökmedi ama sonradan evimiz yıkıldı. Burada bir ev tuttuk. Sonradan da işte burayı işletmeye başladık. Ufak tefek çok şükür yani idare ediyoruz. Çocuk giyim var, bayan, iç giyim, dış giyim ve ondan sonra kozmetik var. Köylünün ne ihtiyacı varsa onu karşılamaya çalışıyoruz. En yüksek 850 TL ve en düşük 150 TL fiyatı var, ürünlerimin. Bu getirdiğimiz ürünle de bağlı oluyor. Fiyatlar öyle de değişkenlik gösterebiliyor. Hemen hemen bir yıl oldu, işletmeye başlayalı. En azından ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetiyor çok şükür. Antakya'daydık. İki katlı bir giyim mağazamız vardı. Orası işte yıkıldıktan sonra buraya geldik. Olmuyor illa bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse evlerimiz çıkana kadar evlerimize gidip oturana kadar burada oturacağız, devam edeceğiz. İş yerimizi de işleteceğiz. Hayata tutunmaya devam ediyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzede Kadın, Açtığı İş Yeriyle Hayata Tutunuyor - Son Dakika

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