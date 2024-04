Depremzede Yaşlı Kadın Keçi Ahırında Yaşıyor

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

6 Şubat depremlerinde Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki evi yıkılan 60 yaşındaki depremzede Iraz Ziyan, hava şartları ve eksikleri nedeniyle konteyner yerine keçilerinin bulunduğu ahırın bitişiğindeki kulübede yaşıyor. Ziyan, "Her şeyimiz vardı, evimiz yıkılınca her düzenimiz bozuldu. Zoruma gidiyor. Dizmiştik her şeyimizi evimizin içine. Çeşmelerimiz, sularımız, yataklığımız, kaplığımız her şeyimiz vardı, hepsi gitti. Gece gündüz ağlıyorum uyku yok bir şey yok. Paran olmazsa ne alacaksın ki" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki depremzede Iraz Ziyan'ın evi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alması sonucunda yıkıldı. Hava şartları ve eksikler nedeniyle kendisine verilen konteynerde kalamayan Ziyan, keçilerinin bulunduğu ahırın bitişiğindeki kulübede yaşıyor. Bin 200 lira sosyal yardım parası ile geçinen Ziyan, "Fakirliğin gözü kör olsun, her şeyi alamıyorsun ki" diye konuştu.

"AHIRLIKTA KALIYORUM"

Iraz Ziyan, şunları söyledi:

"Depremzedeyim, depremden yıkıldı evimiz hiç yapan da olmadı. Kocam da yok, bakım evine götürdü yeğenleri. Hastalandı iyice, düştü. Ben de böyle yapayalnız duruyorum burada, ahırlıkta. Bir keçi ile uğraşıp duruyorum. Bin 200 lira destekleme parası alıyorum. Onunla geçiniyorum ne yapayım? Hiçbir yardım eden yok. Bir bacım var o ediyor. Burada kalıyorum ahırlıkta. Başka yapı yok. Ne yapayım ki kışın soğuk, yazın sıcak. Onlarla vakit geçiriyorum. Yarın kuzuladığı zaman sütünü yiyeceğim, başka bir şey yok. Kurbanlık alamayız, nereden alacağız? Zaten kesemiyordum. Adam da mağdurdu kurbanı nerede kesiyoruz biz? Güzden beri orada yaşıyorum. Ev yıkıldığından beri burada dutun dibindeydim, sonra da kış düşünde oraya gittim ne yapayım. Soba kurulmuyor içinde ocağın yok, ateşin yok. Konteynerde kalamıyorum ki.

"FAKİRLİĞİN GÖZÜ KÖR OLSUN"

Fakirliğin gözü kör olsun, her şeyi alamıyorsun ki. Midem de zaten rahatsız. Her şeyimiz vardı, evimiz yıkılınca her düzenimiz bozuldu. Zoruma gidiyor. Dizmiştik her şeyimizi evimizin içine. Çeşmelerimiz, sularımız, yataklığımız, kaplığımız her şeyimiz vardı, hepsi gitti. Gece gündüz ağlıyorum uyku yok bir şey yok. Paran olmazsa ne alacaksın ki?"