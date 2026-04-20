Depremzedeler 3 Yıldır Ev Bekliyor

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Hacıhaliloğlu Köyü'nde depremzede vatandaşlar 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden üç yılı geçmesine rağmen hala deprem evlerine kavuşamadıklarını ifade ettiler. Depremzede Selver Duyan, "Biz de insanız, yaşamaya çalışıyoruz. Yemek yapılmıyor içeride, kokuyor. Dar yer. Adam yatsa ben yatamıyorum, yer yok. Öyle perişanız" dedi.

Kadirli ilçesine bağlı Hacıhaliloğlu Köyü'nde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala konteyner ve barakada yaşadıklarını belirten depremzedeler, evlerinin yapılıp teslim edilmemesine tepki gösterdiler.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan depremzede Evsin Duyan, 6 Şubat depremlerinde evinin yıkıldığını ancak halen yenisinin yapılmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"AFAD geldi 'Köyünüze, müstakil tapu olduğu için yapamıyoruz. Köyünüzün herhangi bir yerine ev yapacağız' dediler. Ona da tamam dedik. O olmadı 'Yok TOKİ'den ev vereceğiz', o da olmadı. 'Burada bir yer bulacağız, oraya yapacağız' dediler. Oraya bir temel attılar, daha sonra 'o temelin altında sıvılaşma var' dediler, o da olmadı. Ne olacağnı, ne yapacaklarını biz bilmiyoruz, kendileri de bilmiyorlar. Şimdi bir temel attılar. Ben kendi yerime evimin yan tarafına barakadan bir ev yaptım. Dört yıldır da bunun içinde yaşamaktayım. Ne olacağını bildiğimiz yok. Hala bir belirsizlik içerisinde bekliyoruz. Ne olacağını ben bilmediğim gibi kendileri de bilmiyorlar, bana soruyorlar. Bunu yapacak ben değilim, çözümü kendileri üretecekler. Nasıl yapacaklarsa, nasıl edeceklerse benim evimi yapsınlar. Ben dört yıldır bu barakada yaşıyorum, yeter artık."

"Yaşamaya çalışıyoruz"

Depremzede Selver Duyan da, "Ev yıkıldı, buraya geldik, 'Ha bugün ha yarın yapılacak' dediler. Şuraya bir temel atıldı, mutlu olduk sevindik. Şimdi de o temel iptal oluyormuş. Bilmiyorum nedenini. Onu da çocuklar dedi, önceden demediler, yeni öğrendik. Eşim huzursuz oluyor. Millet diyor ki 'Aman bir başınızı sokacak yer buldun'. Bu kadar da olmaz. Kafamı sokacak yer var da böyle olmaz. Biz de insanız, yaşamaya çalışıyoruz. Yemek yapılmıyor içeride, kokuyor. Dar yer, adam yatsa ben yatamıyorum. Yer yok, öyle perişanız" dedi.

Başka bir depremzede Emine Duyan ise, "Dört yıl oldu ev bekliyorum, ev de yok, bir şey de yok, yaptıkları da yok. Oraya bir temel attılar, sonu ne olur bilmiyorum. Ben ev istiyorum, yapacaklarsa evimi istiyorum. Evsiz yaşam nasıl yaşanıyorsa öyle yaşıyorum. Ev yok, su yok, yer yok, yurt, yok ne yapmamız lazım? Kendileri olsa yaşar mı benim gibi?" ifadelerini kullandı.