Depremzedeler Bayram Heyecanını Konteyner Çarşılarda Yaşıyor

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Deprem bölgesi Malatya'da geçici konteyner çarşılarda hizmet veren esnaflar bayram heyecanını yaşıyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden biri olan Malatya'da işyerleri yıkılan esnaflar kendilerine tahsis edilen konteynerlerde bayramı karşılıyor. Her ne kadar eski bayram arefeleri gibi olmasa da bazı esnaflar işlerinin yoğun olduğunu söylerken bazı esnaflar ise eski yoğunlukların yaşanmadığını dile getiriyor.

Eski belediye meydanında yer alan konteyner çarşıda işlerine devam eden esnaflar, Malatya'nın biran önce eski günlerine kavuşması adına şehir merkezindeki işyerlerinin bitirilmesini bekliyor. Kurban Bayramı Arefesinde yoğunluğun yaşandığı kent merkezinde tatlıcılar ve bıçak bileyicilerde ise hareketlik yaşanıyor. - MALATYA