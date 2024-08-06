Depremzedelerin Konteyner Çay Evi - Son Dakika
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Depremzedelerin Konteyner Çay Evi

Depremzedelerin Konteyner Çay Evi

Kahramanmaraş'ta bir kadın, depremden sonra açtığı konteyner çay evini çalıştırarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kadın, müşterilerinden parası olanlardan ücret alırken, parası olmayanlardan ücret talep etmiyor.

06.08.2024 10:47
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Kahramanmaraş'ta bir kadın, evini geçindirmek için depremden sonra açtığı konteyner çay evini çalıştırarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. 3 çocuk annesi kadın, "Depremden sonra burayı açtım, gelen müşterilerimizden parası olandan alıyoruz olmayandan almıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde konteyner kente yerleşen depremzedelerin hayat mücadelesi sürüyor. Dulkadiroğlu ilçesi Necip Fazıl Konteyner Kent'te yaşayan 46 yaşındaki 3 çocuk annesi Hülya Dilken, aile ekonomisine katkı için çay evi işletiyor.

"Parası olandan alıyoruz olmayandan almıyoruz"

Ayakları üzerinde durduğunu ve kendi parasını kazandığını ifade eden Dilken, "Kendi ayaklarım üzerinde durmak için depremden sonra burayı açarak kendi paramı kazanıyorum. Gelen müşterilerimizin parası olandan alıyoruz olmayandan almıyoruz. Bu iş genelde erkek işi ama benim müşterilerimin çoğu bayan. Kendi ayaklarım üzerinde durmak için depremden sonra burayı açmaya karar verdim. Burayı devam ettirmeyi düşünüyorum. Çok memnunum burayı çalıştırmakla.

İnsanlara faydalı olduğumu düşünüyorum" dedi.

"Kadınlara tavsiyem iş ayırt etmeden çalışsınlar"

Herkes mutlaka kendi ayaklarının üzerinde durması gerekiyor diyen Dilken, "Buraya gelen müşteriler iyi ki de siz çalıştırıyorsunuz diyorlar. Onlarla sohbet muhabbet ediyoruz. Herkesi kendim gibi görüyorum. Buraya gelenlerle şakalaşıyoruz, gülüyoruz. Onlar da benim bu rahatlığımdan dolayı daha rahat geliyorlar buraya. Buraya gelenler tavla oynuyor. Genelde ben müzik dinlerim. Abla yine efkarlısın diyorlar beraber dinliyoruz. Burada çiçeklerim var onları suluyorum, onlarla ilgileniyorum. Kadınlara buradan tavsiyem iş ayırt etmeden, kendi ayaklarının üzerinde dursunlar, çalışsınlar çabalasınlar" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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