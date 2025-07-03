Depremzedenin Yeni Hayalleri Yangında Yok Oldu - Son Dakika
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Depremzedenin Yeni Hayalleri Yangında Yok Oldu

Depremzedenin Yeni Hayalleri Yangında Yok Oldu
03.07.2025 10:12
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Depremde evi yıkılan kadının yeni aldığı eşyalar orman yangınında yandı, büyük üzüntü yaşadı.

Hatay'da depremde 2 katlı evi yıkılan kadının kuradan çıkan yeni evi için aldığı eşyalar, çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalarak yandı. Yeni aldığı eşyaların yanmasıyla büyük üzüntü yaşayan afetzede, "Yeni evimiz için her şeyi hazırlamıştık ama hepsi yangında gitti" dedi.

Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan Duygu Yalman ve ailesinin yaşadığı 2 katlı ev, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde yıkıldı. Geçtiğimiz aylarda kendisine deprem konutlarından ev çıkan Yalman, yeni yuvası için hayallerle eşya almaya başladı ve aldığı eşyaları Üçgedik Mahallesi'nde evinin bahçesinde bulunan konteyner ve çadır içerisinde depolamaya başladı. Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Yalman ailesinin eşyalarının olduğu çadıra ve konteynere sıçradı. Yeni evi için hevesle aldığı eşyalar küle dönen afetzede Yalman, büyük üzüntü yaşadı.

"Yeni evimiz için her şeyi hazırlamıştık ama hepsi yangında gitti"

Yeni evi için satın aldığı eşyalar orman yangınında kül olan Duygu Yalman, "Ben 18 yıldır Üçgedik Mahallesi'ndeyim. Bundan önce de yangın oldu ama bunun gibi değildi. Bu akıldışı bir şeydi. Ben sadece bir tek şey istiyorum, ormanlarımızı yakmasınlar. Çünkü hiçbir şey kalmadı. Önce pandemi, sonra deprem oldu. Tekrar toparlandık ama bu defa da yangın başımıza geldi. Ben bunu doğal afet olarak görmüyorum. Kötü niyetle fesat insanlar ormanlarımızı yakmasaydılar biz bu hale gelmeyecektik. Orada binlerce yaşayan hayvanımız ve canlılarımız vardı. Klima, fırın, set üstü ocak, difriz, oturma odası takımı, ankastre, kombin, yatak odası takımı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi TOKİ'deki çıkan yeni ev için eşyaların birçoğu hazırdı. Depremde 2 katlı evim vardı ama yıkıldı. Yıkıldıktan sonra her şeyimizi kaybettik. Tekrardan sil baştan yaptık ve TOKİ'den de ev çıkmıştı. Yeni evimiz için her şeyi hazırlamıştık ama hepsi yangında gitti. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bu insanların doğadan, ağaçlardan ve ormanlardan ellerini çekmesini istiyoruz. Biz eşimle birlikte el ele vererek tekrar yine yaparız. Bir şekilde yolunu buluruz. Giden canlar ve o kadar hayvanlar hiçbiri geri gelmeyecek. Hayallerimiz gitti ama çok şükür cana bir şey olmadı. Yapacak hiçbir şey yok, her şey gitti" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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