Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi - Son Dakika
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Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi

21.04.2022 12:02
Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi

Kartepe Belediyesi tarafından çalışmaların sürdüğü Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi.

Kartepe Belediyesi tarafından çalışmaların sürdüğü Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi.

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1899 yılında Kartepe Derbent Mahallesi'ne yaptırılan Hikmetiye Cami, Kartepe'nin en önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Kültür mirasının tanıtımına katkı vermek, tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde yürütülen Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi.

Derbent Etnografya Müzesi'nde iç düzenleme çalışmaları devam ederken, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek proje sorumlularından bilgi aldı. Kocaman, "Atalarımızım bizlere, bizlerin torunlarımıza miras bırakacağımız tarihimize en iyi şekilde sahip çıkmaya devam ediyoruz. İlçemizin en önemli tarihi mirası olan Hikmetiye Cami ve çevresinin daha modern ve tarihi dokusunu kaybetmeden düzenleyerek, geleceğimize kalıcı bir eser olarak miras bırakmak istiyoruz. Müze kompleksimizin yüzde 80'inini tamamladık. Bayramdan sonra kısa sürede tümünü tamamlayarak hizmete sunacağız" dedi. - KOCAELİ

Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi
Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi
Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi
Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi

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Kartepe Belediyesi, Derbent, Cami, Müze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Derbent Meydan ve Müze Projesi'nde sona gelindi - Son Dakika


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