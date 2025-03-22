Derecik Köyü'nde Ramazan Adağı Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Derecik Köyü'nde Ramazan Adağı Geleneği Devam Ediyor

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Kütahya'nın Derecik köyünde, asırlardır süren 'Ramazan adağı' geleneği her hafta kutlanıyor.

22.03.2025 11:58
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Asırlardır yaşatılan "Ramazan adağı" geleneğini gelecek nesillere aktarıyorlar

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derecik köyünde, Ramazan ayına özgü "Ramazan adağı" geleneği, asırlardır nesilden nesile aktarılarak yaşatılıyor.

Derecik köyü halkı Ramazan ayının il haftasından itibaren Ramazan ayı bitinceye kadar her hafta Perşembe günü ikindi namazı sonrası cami önünde "Ramazan adağı" geleneğine göre pide, lokum ekmek, meyve suyu gibi yiyecek ve içeceği cami önüne getirerek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu sene de çocuklar ve büyükler, camiye getirilen yiyecek ve içeceklerden eşit şekilde aldıktan sonra cami imamı tarafından dualar edildi. Geleneğin çok eskilere dayandığını belirten köy sakinlerinden Ahmet Kartal ve Ali Çağlar, "Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz gelenek halinde devam ediyor. Daha önceleri yöresel olarak gözleme ve fırında pişirilen lokum yapılırdı. Şimdilerde kolay ve hazır olduğu için Ramazan pidesi dağıtılıyor." dedi.

Derecik Köyü muhtarı Halil İbrahim Gürsu, Derecik köyü halkının asırlardır "Ramazan adağı" geleneğini yaşattığını, Ramazan ayının ilk perşembe günü ve sonrasındaki Ramazan Bayramı'na kadar her hafta ikindi namazında toplanılarak, birliktelik sağlandığını ve bunun asıl amacının paylaşmak olduğunu söyledi. Gürsu ayrıca bu geleneği yaşatmaktan gurur duyduklarını ifade ederek Ramazan ayının son Perşembe günü yardım sever halkı Derecik köyüne beklediklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Derecik Köyü'nde Ramazan Adağı Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

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