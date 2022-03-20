Derecik'te dağcıların olduğu yola çığ düştü - Son Dakika

Derecik'te dağcıların olduğu yola çığ düştü

HAKKARİ – Hakkari'nin Derecik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yola çığ düştü.

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 9.30'da Derecik ilçesinin Zin geçidinde meydana geldi.

Her hafta olduğu bölgeyi tanıtmak için karış karış gezen Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER), Derecik ilçesine geldi. Sabah saatlerinde yola çıkan YEKDASDER, Derecik ilçesine bağlı Zin geçidinde oldukları sırada yal çığ düştü. Çığ nedeniyle yol araç geçişine kapanırken, yaklaşık 1 saat boyunca yolda kalan dağcılar, ekiplerin kar kütlelerini temizlemesiyle yola devam ettiler.

Yola düşen çığ ile ilgili konuşan Dernek Başkan yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "Bugün YEKDASDER olarak, kar ve tipiye yakalandık, yola çığ düştü. Bir saat bekleyişten sonra karayolların ekipleri tarafından yol açıldı. Herkes öncelikle böyle durumlarda dikkatli olsun" dedi.