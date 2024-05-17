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Derecik'te dere ve kanal ıslah çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik Belediyesi, özellikle ilkbahar aylarında dere ve kanalların sık sık taşması sonucu oluşturduğu zararın önüne geçmek için ıslah çalışması başlattı.

Yeni seçilen Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç'in ilk icraatlarından biri, ilçeye bağlı Orta Mahallesi'ndeki dere ve kanal ıslahı çalışmaları oldu. Taleplerine belediye başkanının olumlu cevap vermesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe sakinlerinden Muhsin Sevim, "12 Nisan 2023 tarihinde yaşanan sel felaketinden dolayı derenin yönü değişti. Dere komple bizim bahçelerden geçiyordu. Tarlalarımıza büyük zayiat vermişti. Belediye başkanımızdan ve meclis üyelerimizden Allah razı olsun. Çalışmaların ardından tarlamızı ekip biçme işlemlerini gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Belediyemizin ilk çalışmasının çiftçiye yönelik olması bizleri çok sevindirdi. Şu an burada belediye başkanımızın yaptığı hizmetten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Artık bizim mahalle sakinleri bağ ve bahçelerini tekrar ekebilecekler" dedi.