Kırklareli'de etkili olan kar yağışı, Dereköy Sınır Kapısı'nda ulaşımı olumsuz etkilerken, sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle araçlarında beklemek zorunda kalan yolculara Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi ekipleri tarafından yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan önemli geçiş noktalarından Dereköy Sınır Kapısı'nda etkisini gösteren kar yağışı, sınır geçişlerinde yoğunluğa neden oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluşurken, yolcuların bekleyişi de uzadı.

Soğuk hava şartlarında uzun süre araçlarında beklemek zorunda kalan vatandaşlar, Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi ekipleri tarafından yapılan ikramları memnuniyetle karşıladı.