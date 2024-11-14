Dereli Kaplıcaları Kışın Da İlgi Görüyor - Son Dakika
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Dereli Kaplıcaları Kışın Da İlgi Görüyor

Dereli Kaplıcaları Kışın Da İlgi Görüyor

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Dereli kaplıcaları, şifa arayanların ilgisini çekiyor.

14.11.2024 11:15
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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyündeki Dereli kaplıcaları, kış mevsimine girerken de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 40 derecede olan doğal su, çevre birçok ilden de şifa arayanlar tarafından büyük rağbet görüyor. Bir çok hastalık ile kırık - çıkık, eklem ağrıları gibi rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinen Dereli kaplıcaları, şifalı suyu ile buradan faydalananları memnun ediyor.

Sülye Köyü Muhtarlığı tarafından işletmesi gerçekleştirilen kaplıcalar doğal görünümünü koruyor. Ulaşımı da çok kolay olan kaplıcalara Emet üzerinden gidilebildiği gibi Tavşanlı Çörtlen mevkiinden de sıcak asfalt bulunuyor.

Tavşanlı Yeniköy'den hafta sonu tatilini değerlendirmek için çocukları ile Dereli kaplıcalarına gelen Salih Bayrak, "Tavşanlı'da oturuyorum, iki haftada bir bazı günler buraya geliyorum. Bel ağrısı diz ağrılarına buranın suyu iyi geliyor. Kütahya çevresinde en iyi hamamlar buralar" derken Enes İlhan ise "Çok güzel şifalı suları var. Fırın adı verilen mağarasından yüzümüze cilde iyi geldiği için kil maskesi yaptık. Kasım ayı olması ve dışarısı soğuk olmasına rağmen içerisi oldukça sıcak" dedi.

Dereli Kaplıcalarına arkadaşları ile eğlenmeye geldiğini belirten ve açık havuzun soğuk olacağı ön görüşü ile geldiğini belirten Mehmet İnanç da, buraya gelmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek herkesi davet ettiğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dereli Kaplıcaları Kışın Da İlgi Görüyor - Son Dakika

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