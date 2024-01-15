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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı ve Fatih Sultan Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı ve Fatih Sultan Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı ve Fatih Sultan Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya gelerek projelerini paylaştı. Programda ilçe sakinleri ile yapılan çalışmaları ve hizmetleri paylaşan Başkan Aygün, ilçenin gelişimi için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı ve Fatih Sultan Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi
15.01.2024 - 11:01,
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı ve Fatih Sultan Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek projelerini paylaştı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, toplumun tüm dinamikleri ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Sık sık esnaf, STK ve vatandaş ziyaretlerinde bulunan Başkan Aygün bu kez Yelken Kafe Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programlarda Çınarlı ve Fatih Sultan Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi. Programda ilçe sakinleri ile 4 buçuk yıllık süreçte hizmete sundukları eser ve çalışmaları paylaşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Gençlik merkezlerinden spor komplekslerine, kentsel dönüşüm çalışmalarından tarımsal kalkınma hamlesine kadar bir çok projeyi ilçemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Çınarlı ve Fatih Sultan Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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