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Derince'de Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Derince'de Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor Konferansı Düzenlendi

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor' konferansı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin'in katılımıyla gerçekleşti.

Derince\'de Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor Konferansı Düzenlendi
23.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:36
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Derince'de "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" kapsamında düzenlenen konferansta, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin vatandaşlarla bir araya geldi.

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü'nün her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" konferansları devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde bu kez Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, "Çocuk Eğitiminde Kur'ani Yöntemler" konulu konferansta Derincelilerle buluştu. Yenikent Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Züleyha Uslu, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar takip etti.

Cımbızlar Cami İmam Hatibi İshak Kacır'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilk olarak Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil selamlama konuşması yaptı. Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor etkinliklerinin önemine değinen Müftü Amil, programların en güzel şekilde devam edeceğini söyledi.

Müftü Amil'in ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Hasan Keskin katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, konferansın ardından Prof. Dr. Hasan Keskin'e teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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