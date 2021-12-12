Derince'nin tarım ve turizm projelerinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Doğa Park projesinin hayata geçeceği Tahtalı Göleti çevresinde incelemelerde bulundu.

Başkan Aygün, Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ve Belediye Meclis Üyesi İmdat Gülcan ile birlikte bölgeye giderek çalışmalardaki son durumu yerinde inceledi. Başkan Aygün ilk olarak, tamamlanmasıyla birlikte bölgeye ekonomik anlamda katkı sunacak olan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Temmuz ayı içerisinde temeli atılan ve yapımı hızlı bir şekilde devam eden Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri, içerisinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisi'ni barındırıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün köylerde yaptığı ziyaretlerde ikinci noktası Tahtalı Göleti oldu.

Su sporları tesisi de yapılıyor

İlk etapta gölet çevresindeki yolların tesviye edilip düzeltildiği, ot biçme ve küreme işlemleri ile yeşil alanların bakımlarının düzenli olarak yapıldığı bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanmasının ardından mangal yerleri de hazırlanmıştı. Bölgedeki ikinci etap çalışmaları kapsamında misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restaurant, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisinin yapımına da devam ediliyor. Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerinde yapılacak bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise üçüncü etap düzenlemelerine geçilecek. Son olarak bölgeye yapılacak karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Doğa Park projesi tamamlanarak halkın kullanımına sunulacak. - KOCAELİ