Dernek Başkanı Beşer ve Berat Beşer, Afyonkarahisar Valisi Aktaş'a Forever'ı anlattı - Son Dakika
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Dernek Başkanı Beşer ve Berat Beşer, Afyonkarahisar Valisi Aktaş'a Forever'ı anlattı

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Dernek Başkanı Beşer ve Berat Beşer, Afyonkarahisar Valisi Aktaş\'a Forever\'ı anlattı
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Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer ile fabrika yetkilisi Berat Beşer, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'ı ziyaret etti. İhsan Beşer, çalışmalar ve Forever hakkında bilgi paylaştıklarını belirterek Aktaş'a teşekkür etti.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer ile elektrikli araç üretimi yapan fabrika yetkilisi Berat Beşer, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret dolayısıyla açıklama yapan Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız ve Afyonkarahisarımız'ın markası Forever hakkında valimiz ile bilgi paylaşımında bulunduk. Bizleri kabul ederek gösterdiği ilgi, destek ve misafirperverlik dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar ValiliğiÇin Halk CumhuriyetiTürkiyeEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Dernek Başkanı Beşer ve Berat Beşer, Afyonkarahisar Valisi Aktaş'a Forever'ı anlattı - Son Dakika
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