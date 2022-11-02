İbrahim Tatlıses annesini kaybeden eski eşi Derya Tuna'nın acısını paylaştı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses annesini kaybeden eski eşi Derya Tuna'nın acısını paylaştı

03.11.2022 07:50

Derya Tuna'nın annesi Ayşe Tuna yaşamını yitirdi. Eski eşini hayatının en zor gününde yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses, cenazede Tuna'ya sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

İbrahim Tatlıses ile evliliğinden İdo Tatlıses adını verdiği bir oğlu olan Derya Tuna, annesinin ölümüyle yıkıldı. Sosyal medya hesabından annesi Ayşe Tuna'nın hayatını kaybettiğini duyuran Tuna, "Melek annem hakkın rahmetine kavuştu. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi. Tuna'nın annesinin cenazesi Çobançeşme Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığında defnedildi.

ESKİ EŞLER SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

İbrahim Tatlıses eski hayat arkadaşının annesinin cenazesine katıldı. Tatlıses ve Tuna birbirine sarılıp gözyaşı döktü. Annesinin cenazesinde eski eşini yalnız bırakmayan İbrahim Tatlıses "Derya Hanım bana 30 yılını verdi. Onun annesi benim annemdir. Rahmetliyi çok severdim. Mekanı cennet olsun. Derya Hanımı hiç bir zaman yalnız bırakmadım. Hiçbir çocuğumun annesini de yalnız bırakmam. Onun için buradayım. Derya Tuna yalnız değil. Çok üzüldük. Telefonla aradım konuşamadık. Derya hanım çok üzgün. Annesine bebek gibi bakıyordu" dedi.

Derya Tuna'yı acı gününde İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı
Derya Tuna'yı acı gününde İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı
Derya Tuna'yı acı gününde İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İbrahim Tatlıses annesini kaybeden eski eşi Derya Tuna'nın acısını paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses annesini kaybeden eski eşi Derya Tuna'nın acısını paylaştı - Son Dakika
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