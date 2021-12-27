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Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı - Son Dakika

Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı

27.12.2021 16:00
Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı

Gaziantep'in Kurtuluşunun 100'üncü Yılında Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde ziyaretçilere destansı mücadele tiyatro ile anlatıldı.

Gaziantep'in Kurtuluşunun 100'üncü Yılında Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde ziyaretçilere destansı mücadele tiyatro ile anlatıldı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'ne gelen ziyaretçiler destansı mücadelenin tiyatro gösterisiyle geçmişe yolculuk ettiler. Müzeye gelen ziyaretçiler Tiyatro Ayıntab ekibinin mum heykeller arasında Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı mücadelesini görünce oldukça şaşırıp duygulandılar. Gençler ecdatlarının kısıtlı imkanlarla düşmanın ağır silahlarına karşı nasıl göğüslerini siper ettiklerini daha yakından anlama ve dinleme imkanı buldular.

"Ecdadımızın yaşadıkları bizi duygulandırdı"

Şahinbey Milli Mücadele Müzesini ziyaret eden gençlerden Elif Toprak, Gaziantepli olmaktan büyük gurur ve onur duyduğunu belirterek, "Ecdadımız kısıtlı imkanlarla düşmana karşı savaşmışlar. Milli Mücadele Müzesi'ndeki ortam ve ortaya konan tiyatro oyunu bizlere bunu çok daha iyi anlattı. Gaziantep tarihi olan bir şehir ve şehrimle gurur duyuyorum. Bende o dönemde yaşasaydım edatlarımız gibi kanımın son damlasına kadar mücadele ederdim. Ayrıca Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'ni de çok beğendim böylesi bir eseri şehrimize kazandıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

Zeynep Yakar verilen mücadeleden çok etkilendiğini belirterek, "Şahinbey Milli Mücadele Müzesi ben çok etkiledi. Ancak yapılan canlandırmalar beni daha fazla etkiledi. 100 yıl öncesinde büyük mücadeleler verildi. Kadın, yaşlı, genç demeden hiç kimse biran bile düşünmeden vatan için mücadele ortaya koymuşlar. Bu yaşananlar ben çok etkiledi. Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'ni de çok beğendim. Bu müzeyi bizlere kazandıran Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Harman, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde anlatılan mücadelenin kendisini etkilediğini belirterek, "Doğma büyüme Gaziantepliyim. Şahinbey Milli Mücadele Müzesinde canlandırma yaparak bize ortaya konan mücadeleyi anlatan abilerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Yapılan anlatımla bizi geçmişe götürdüler. Ecdadımıza minnettarız" şeklinde konuştu.

Osman Karalar, geçmişte yaşanan zorlukları gördükçe geleceğe daha sıkı sarılacaklarını belirterek, "Öncelikle Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'ni gezerek ve yapılan gösterilerle daha da bilinçlendik. Ecdadımızın hangi zorluklarla bu toprakları kazandığını daha yakından dinleyerek anlamış olduk. Geçmişte yaşanan zorlukları gördüğümüzde geleceğimize daha farklı bakacağız" dedi.

Taner Kayar, Tiyatro Ayıntab olarak gençleri bilinçlendirmek adına bu tür çalışmalar yaptıklarını belirterek "Müzede Drama İsimsiz Kahramanlar adlı oyunumuzda Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde Gaziantep'in kurtuluşunda verilen mücadeleyi anlatmak ve o hissiyatı karşıya aktarmak adına Tiyatro Ayıntab olarak Şahinbey Belediyesi'nin bizlere sunduğu imkanlarla gösteri ortaya koyduk. Yaptığımız gösteride gençlerimiz tarafından beğenildi. Hedefimiz bu tür gösterilerle gençlerimizin daha da bilinçlenmesini sağlamak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı
Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı
Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı

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Gaziantep, Şahinbey, Tiyatro, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı - Son Dakika


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