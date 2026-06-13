Destek için bayrak ve tost

Erzurumlu tostçu Talip Kocaman, Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla müşterilerine Türk bayrağı dağıtmaya başladı. Kocaman, milli takımın final oynaması durumunda ise 24 saat boyunca herkese ücretsiz tost ikram edeceğini açıkladı.

Erzurum'da 25 yıldır esnaflık yapan ve toplumsal duyarlılık projeleriyle tanınan Tostçu Talip Kocaman, pazar günü sabah saat 07.00'de Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avusturya ile karşılaşacak olan milli takımı unutmadı. Ay-yıldızlı ekibe Erzurum'dan dev bir destek dalgası başlatan esnaf, dükkanına gelen tüm müşterilerine Türk bayrağı hediye ediyor. Milli heyecanı tüm şehre yaymayı hedefleyen Kocaman, ay-yıldızlı ekibin final oynaması halinde ise 24 saat boyunca herkese bedava tost dağıtacağını duyurdu.

Dükkanından Türk bayraklarını eksik etmeyen Kocaman, tüm şehri pazar sabahı oynanacak olan Avusturya maçında tek yürek olmaya davet etti.

"Milli takım final oynarsa 24 saat tostlar bedava"

Milli takımın final oynaması durumunda dükkanını bir gün boyunca kapatmayacağını ve dev ekran kuracağını belirten Talip Kocaman, konuşmasında, "Farkındalık alanında çalışmalar yapıyorum. Kadına şiddet, çocuk istismarı ve sokak hayvanları hakkında da birçok çalışmalarım olmuştur. ve şu anda da gündemimizde olan milli takımımıza tam destek olmak için 85 milyon tek yürek olarak milli takıma destek için Türk bayrağı dağıtıyorum tüm müşterilerime. Artı Allah nasip ederse milli takımımız final oynadığı gün iş yerini 24 saat olarak açık tutup, tost ücretsiz olarak dağıtım yapıp milli takım maçını da burada seyrettirmeyi düşünüyorum. ve diğer hususu da söylemek istiyorum. Bütün yetkili arkadaşlarımızdan, yetkili abilerimizden; milli takım için bütün Edirne'den Kars'a, Sivas'tan Erzincan'a kadar her yerin Türk bayraklarıyla gelin tarlası gibi süslenmesini, milli maçlarımızın dev ekranlarda, şehir merkezlerinde, kent meydanlarında izletilmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM