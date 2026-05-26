Dev Emekli-Sen'den CHP Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dev Emekli-Sen'den CHP Protestosu

26.05.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dev Emekli-Sen, CHP'nin genel kurulu iptaline karşı protesto düzenleyerek demokrasiye sahip çıkacaklarını duyurdu.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Dev Emekli-Sen üyeleri, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptali ve partinin genel merkezinin polis marifetiyle tahliyesini protesto etti. Dev Emekli-Sen Burhaniye Şube Başkanı Selma Püskül, "Ülkemizin içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal süreçte CHP'ye yönelik uygulanmak istenen mutlak butlan girişimi demokrasiye, halkın iradesine ve hukuk devletine zarar veren kabul edilemez bir tutumdur" dedi.

Püskül, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde toplanan üyeleri adına basın açıklaması yaptı. Püskül, açıklamasında şunları söyledi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal süreçte CHP'ye yönelik uygulanmak istenen mutlak butlan girişimi demokrasiye, halkın iradesine ve hukuk devletine zarar veren kabul edilemez bir tutumdur."

Bizler, DİSK Devrimci Emekli-Sen Burhaniye Şubesi olarak demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine sahip çıkmayı toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak görmekteyiz. Bu nedenle, 6 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız Emekliler Şenliğimizi yaşanan bu sürece duyarsız kalmamak adına ileri bir tarihe erteleme kararı almış bulunuyoruz.

Tüm emeklilerimizin ve halkımızın anlayışına teşekkür ediyor, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dev Emekli-Sen'den CHP Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:51:39. #7.12#
SON DAKİKA: Dev Emekli-Sen'den CHP Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.