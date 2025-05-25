Dev Tosun Kurban Bayramı'na Hazır - Son Dakika
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Dev Tosun Kurban Bayramı'na Hazır

Dev Tosun Kurban Bayramı\'na Hazır
25.05.2025 09:29
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Hatay'da besici İbrahim Yumuşak, 4 yaşındaki 1400 kg'lık tosunu 420 bin TL'den satışa sundu.

Hatay'da besicilik yapan İbrahim Yumuşak, 4 yaşında olan ve bin 400 kilogram ağırlığa ulaşan devasa tosununu Kurban Bayramı için 420 bin TL'den satışa çıkardı. Dev cüssesiyle dikkat çeken tosun, fiyatı ve hırçınlığıyla müşterileri yanına yaklaştırmıyor.

Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde besicilik yapan çiftçi İbrahim Yumuşak, dededen kalan besicilik mesleğini devam ettirerek ata mesleğini sürdürüyor. Hayvanları ve işini severek yapan Yumuşak, çiftliğinde 150 büyükbaş ve 8 bin küçükbaş hayvanıyla kurban bayramına hazırlanmış durumda. Besici Yumuşak'ın çiftliğin 'kralı' ve 'babası' olarak ifade ettiği 4 yaşındaki, bin 400 kilo ağırlığa sahip tosunsa onlarca hayvanın içerisinde çiftliğin gözdesi konumunda. Görenlere 'Maşallah' dedirten devasa tosun 420 bin TL'lik fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Tosunu görmek için farklı bölgelerden vatandaşların çiftliğine geldiğini söyleyen Yumuşak, vatandaşların hayvanı gördüklerinde cüssesinden ve fiyatından dolayı ürktüklerini söyledi.

"Müşteriler tosunu görünce beğeniyorlar ama 420 bin TL'lik fiyatından dolayı kimse almaya yanaşmıyor"

Tosunun vatandaşların beğenisini topladığını ifade eden besici İbrahim Yumuşak, hem fiyatının hem de dev cüssesinin vatandaşları ürküttüğünü belirterek, "Besicilik mesleği dedemizden bizlere kadar devam ediyor. Bu tosunumuz 4 yaşında ve 1 ton 400 kilo ağırlığında. Bu tosunumuzun alıcısını bekliyoruz ama daha alıcısı çıkmadı. Tosunumuz babayiğit bir hayvan. Tosunumuza 420 bin TL teklif bekliyoruz ve pazarlık da yaparız. Burada 150 büyükbaş ve ağırlıklı olarak 8 bin küçükbaş hayvanımız var. Bin 400 kilo tosunumuzdan yüzde 50'si kemiksiz et çıkar. Yani 700 kilogram et çıkar. Tosunumuza 4 yıldır bakıyoruz. Önceleri damızlık olarak kullanıyorduk ama ağırlığından dolayı damızlık olmuyor. Bu yıl besiye çektik ve ağırlığı da belli. Alıcısı çıkana kadar daha ne kadar kilo alır bilemiyoruz. Bu yıl satışa çıktı ve bu Kurban Bayramı'na nasip oldu. Talibi henüz çıkmadı ama taliplerini bekliyoruz. Müşteriler tosunu görünce beğeniyorlar ama kimse almaya yanaşmıyor. Hem kendisinden hem de fiyatından korkuyorlar. 420 bin TL fiyat istediğimiz için kimse almaya yanaşmıyor. Hatay'ın çeşitli ilçelerinden gelip bu tosunu görmeye gelenler var. Bu çiftliğin kralı da babası da bu tosundur" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dev Tosun Kurban Bayramı'na Hazır - Son Dakika

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