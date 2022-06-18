Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor

18.06.2022 12:05

Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağmurlardan dolayı doğada 6 kiloluk dev kültür mantarları yetişmeye başladı.

Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağmurlardan dolayı doğada 6 kiloluk dev kültür mantarları yetişmeye başladı.

Oltu Güryaprak köyü sakinlerinden Bayram Yücel, Köyün merasında dolaşırken 6 kiloluk devasa kültür mantarlarına rasladı. Bayram Yücel, "Köyün merasında her zaman mantar olurdu ama bu sene çok yağmur yağdığı için mantarlarda çok büyük oldu diye düşünüyorum. 6 kiloluk mantarın bana rastlaması beni çok mutlu etti inşallah yine bulurum" dedi.

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Kaynak: İHA

Bayram Yücel, Erzurum, Oltu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

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