Deve Güreşleri İçin Yeni Kurallar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deve Güreşleri İçin Yeni Kurallar

Deve Güreşleri İçin Yeni Kurallar
05.03.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEGÜF, güreş sezonu öncesi Ramazan'a özel düzenlemeler ve basın kısıtlamaları açıkladı.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), güreş sezonunun başlamasına sayılı günler kala yönetim olarak yeni kararlar aldıklarını duyurarak, Ramazan ayı nedeniyle güreş alanlarında gözle görülür şekilde mangal yakılmayacağını ve basın mensuplarının ilk 5 güreş sonrası kalabalık etmemesi için dışarıya çıkarılacağı açıkladı. İlk beş güreş sonrası organizasyonun basın huzurunda yapılmayacak olması dikkat çekti.

Aydın'da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri yaşanan şap hastalığı nedeniyle ertelenmesinin ardından sezonun ilk deve güreşi İncirliova'da gerçekleştirilecek. Uzun süren uğraşların ardından yeniden başlayacak olan deve güreşleri sezonu için hazırlıklar tamamlanırken, sezonun ilk güreşi için de geri sayım başladı. İncirliova'da 8 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan güreş öncesinde Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) açıklama yaparak yeni kararlar aldıklarını duyurdu.

Ramazan ayı nedeniyle bazı uygulamalara özel hassasiyet gösterileceği ifade edilirken, güreş alanlarında mangal gibi unsurların umuma açık şekilde bulundurulmaması ve satış tezgahlarının seyir alanı dışında kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca organizasyonlarda davul ve zurna çaldırılmaması yönünde karar alındı.

Saha içi düzenini sağlamak amacıyla basın ve yayın kuruluşlarına yalnızca ilk beş güreşin açık olacağı belirtilirken, güreş sırasında bir devenin başında en fazla 2+1 kişinin bulunabileceği bildirildi. Güreş esnasında sahaya aynı anda en fazla iki çift devenin alınacağı, anons edilen develerin ise 15 dakika içinde ağızları bağlı şekilde hazır bekletilmesi gerektiği kaydedildi. Süresi içinde hazır olmayan develerin münferit gelişen durumlar haricinde güreş haklarının sona ereceği ifade edildi.

Federasyon açıklamasında ayrıca saha içi ve dışındaki görevli ve işaretçilerin talimatlarına uyulması gerektiği vurgulanırken, deve sahiplerinin masa hakemliği alanını gereksiz yere işgal etmemeleri istendi. Saha içindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla saha komiserliği görevinin kapı görevlisi olarak yeniden düzenlendiği de duyuruldu.

Öte yandan, Aydın İl Hayvan Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda Aydın'daki güreşlere katılacak olan deve sahiplerinin bağlı bulundukları il ve ilçe tarım müdürlüklerinden deve sevk belgelerini alarak yanlarında bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Deve, Son Dakika

Son Dakika Yerel Deve Güreşleri İçin Yeni Kurallar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı
Şenol Güneş’e benzetilen kadın antrenör viral oldu Şenol Güneş'e benzetilen kadın antrenör viral oldu

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesine düştü
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen hamle geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 12:01:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Deve Güreşleri İçin Yeni Kurallar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.