Deve Güreşleri İçin Yeni Kurallar

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), güreş sezonunun başlamasına sayılı günler kala yönetim olarak yeni kararlar aldıklarını duyurarak, Ramazan ayı nedeniyle güreş alanlarında gözle görülür şekilde mangal yakılmayacağını ve basın mensuplarının ilk 5 güreş sonrası kalabalık etmemesi için dışarıya çıkarılacağı açıkladı. İlk beş güreş sonrası organizasyonun basın huzurunda yapılmayacak olması dikkat çekti.

Aydın'da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri yaşanan şap hastalığı nedeniyle ertelenmesinin ardından sezonun ilk deve güreşi İncirliova'da gerçekleştirilecek. Uzun süren uğraşların ardından yeniden başlayacak olan deve güreşleri sezonu için hazırlıklar tamamlanırken, sezonun ilk güreşi için de geri sayım başladı. İncirliova'da 8 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan güreş öncesinde Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) açıklama yaparak yeni kararlar aldıklarını duyurdu.

Ramazan ayı nedeniyle bazı uygulamalara özel hassasiyet gösterileceği ifade edilirken, güreş alanlarında mangal gibi unsurların umuma açık şekilde bulundurulmaması ve satış tezgahlarının seyir alanı dışında kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca organizasyonlarda davul ve zurna çaldırılmaması yönünde karar alındı.

Saha içi düzenini sağlamak amacıyla basın ve yayın kuruluşlarına yalnızca ilk beş güreşin açık olacağı belirtilirken, güreş sırasında bir devenin başında en fazla 2+1 kişinin bulunabileceği bildirildi. Güreş esnasında sahaya aynı anda en fazla iki çift devenin alınacağı, anons edilen develerin ise 15 dakika içinde ağızları bağlı şekilde hazır bekletilmesi gerektiği kaydedildi. Süresi içinde hazır olmayan develerin münferit gelişen durumlar haricinde güreş haklarının sona ereceği ifade edildi.

Federasyon açıklamasında ayrıca saha içi ve dışındaki görevli ve işaretçilerin talimatlarına uyulması gerektiği vurgulanırken, deve sahiplerinin masa hakemliği alanını gereksiz yere işgal etmemeleri istendi. Saha içindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla saha komiserliği görevinin kapı görevlisi olarak yeniden düzenlendiği de duyuruldu.

Öte yandan, Aydın İl Hayvan Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda Aydın'daki güreşlere katılacak olan deve sahiplerinin bağlı bulundukları il ve ilçe tarım müdürlüklerinden deve sevk belgelerini alarak yanlarında bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı. - AYDIN