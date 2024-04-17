Develi\'de bağcılar, su sorunu nedeniyle yardım istedi

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Develili bağcılar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e mektup yazarak; Develi çevre yolu Çomaklı Kavşağı'nda yol seviyesinin düşürülmesi nedeniyle kanaldan gelen suyun kesildiğini, buna bağlı olarak da 2 milyon 600 bin metre kare bağlık alanın kurumaya terk edildiğini söyleyerek, yardım istedi.

Develi ilçesinde bağcılık ile uğraşan vatandaşlar, yaşadıkları su sorunu nedeniyle Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e mektup yazarak yardım istedi. Develi çevre yolu Çomaklı Kavşağı'nda yol seviyesinin düşürülmesi nedeniyle kanaldan gelen suyun kesildiğini belirten bağcılar; bundan dolayı 2 milyon 600 bin metre kare bağlık alanın kurumaya terk edildiğini kaydetti. Bağcıların Vali Çiçek'e yazdığı mektup şu şekilde:

"Sayın Valim; Develi ilçemizde Erciyes Dağı eteklerinde bulunan ve Erciyes Dağı'nın yüzey suları İncesu ve Çomaklı dereleri üzerinde bulunan Tatyos'un bendi aracılığı ile Erdebağ su kanalından Gölemen bağları, Çay içi bağları, Çakıl arası bağları-Babıyan, köşkpınar bağları ve bostanlarının Sulaması yapılmaktaydı. Develi Çevre yolu Çomaklı Kavşağı'nda yol seviyesinin düşürülmesi nedeniyle, bu kanaldan gelen su kesilmiştir. Sonucunda 3 yıl içerisinde 2 milyon 600 metrekare bağlık alan kurumaya terk edilmiştir. Bu olaydan yaklaşık bin aile olumsuz etkilenmektedir. Bu konu ilçemiz için hayati önem taşımaktadır. Bu sorunun çözülmesi hususunda gerekeni yapacağınızı ümit ediyoruz. Saygılarımızla arz ederiz." - KAYSERİ