Develi'de 200 koyun kura ile dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Develi'de 200 koyun kura ile dağıtıldı

11.05.2022 10:39
Develi'de 200 koyun kura ile dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor" Projesi çerçevesinde ilçemizde kura ile belirlenen 10 aileye 20'şer adet küçükbaş hayvan verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor" Projesi çerçevesinde ilçemizde kura ile belirlenen 10 aileye 20'şer adet küçükbaş hayvan verildi.

Kadın ve Gençlik Merkezinde yapılan kura çekimine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve çiftçiler katıldı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, verilen küçükbaş hayvanlardan verimliliği sağlamak ve ihtiyacı olan başka ailelere de destek sağlamak için iki sene sonra her yıl beşer koyun alınacağını belirtti. Cabbar, "Kendi kendini üreten ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize katkı sağlayan böylesi bir projeyle bizlere destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç'a şükranlarımı sunuyorum. Kuradan çıkan hemşerilerimizi tebrik ediyor, kendilerine emanet edilen hayvanlara üretimi devam ettirmeleri için özenle ve dikkatle bakmalarını istirham ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Develi'de 200 koyun kura ile dağıtıldı
Develi'de 200 koyun kura ile dağıtıldı

YORUMLAR
500
Sorgun'da kurumlar arası voleybol turnuvası Sorgun'da kurumlar arası voleybol turnuvası Üniversite Gençlik Spor Festivali başlıyor Üniversite Gençlik Spor Festivali başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, gençlik, Develi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Develi'de 200 koyun kura ile dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:34 1,5 haftadır yalnız bıraktığı sokak köpekleri arabasına zarar verdi! "Onlardan çok özür diliyorum, ihmal ettim"
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
10:23 Son derbi Sörloth için: Beşiktaş ve Fenerbahçe Norveçli oyuncu için kıran kırana savaşacak
10:19 Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz
10:15 Film gibi olay! Hindistan'da yapılan toplu düğünde elektrikler kesilince kız kardeşler yanlış damatlarla evlendirildi
10:11 Kan donduran olay! Hastalıklardan korunmak isteyen 11 kişi şeyhlerinin dışkı ve idrarını yedikten sonra hayatını kaybetti
10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası
10:00 Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları
09:58 Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:46:47. #1.12#
SON DAKİKA: Develi'de 200 koyun kura ile dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement