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Develi'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği - Son Dakika

Develi'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

24.11.2021 15:43
Develi'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Yurdun dört bir tarafında olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü Develi'de de çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Yurdun dört bir tarafında olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü Develi'de de çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünün Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başlayan program daha sonra Müsellim Ünal Anadolu Lisesinin Mustafa Aksu Kültür Merkezinde hazırladığı programla devam etti. İlçe protokolünün de katıldığı programa Develi'deki öğretmenler ve öğrenciler de büyük ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda daha sonra İlçe Müftüsü Emin Patan şehit öğretmenler için dua etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program daha sonra öğretmenler ve öğrencilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlamış oldukları şiir, oratoryom ve müzik dinletisi ile devam etti. 24 Kasım öğretmenler günü münasebetiyle düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolünden hediye verildi. Öğretmenlik mesleğine yeni adım atmış öğretmenlerin yemin merasiminin ardından ilçemizde öğretmenlik mesleğine gönül vermiş bu yıl içerisinde emekli olan öğretmenlere Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak tarafından plaket ve hediye takdim edildi.

Öğretmenlere yılın bir günü değil her zaman vefa borçlu olunduğunu belirten Cabbar Başkan böylesi güzel bir program düzenledikleri için öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Develi'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
Develi'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Develi'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Develi'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği - Son Dakika
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