Develi'de Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri genelinde yapılan ortaokullar arası Genç Sada Kuranı Kerimi Güzel Okuma Yarışması, Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı.

13 öğrencinin yarıştığı programa Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Seçici kurulun puanladığı kaybedeni olmayan yarışmanın sonucunda Medine İmamhatip Ortaokulundan Seyit Kayapınar birinci, Kayseri İmamhatip Ortaokulundan Abdulmuhsin Abdulkadir ikinci ve Develi Müftü Numan Cebeci İmamhatip Ortaokulundan Emir Ali Kaya üçüncü oldu.

Dereceye girenlere hediyeler takdim eden ilçe protokolü ayrıca diğer yarışmacılara ve seçici kurula da hediyeler takdim etti. Hayırda yarışın en güzel örneklerinden olan böylesi bir yarışmaya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Böyle bir nesli yetiştiren anne-babalardan, öğretmenlerden ve bu eğitim ortamının oluşmasında ve yürütülmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Genç kardeşlerimiz inşallah Kuran'ın rehberliğinde bir hayat sürerler" dedi. - KAYSERİ