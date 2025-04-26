Develi'de Modern Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açıldı - Son Dakika
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Develi'de Modern Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açıldı

Develi\'de Modern Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, Hatice Muammer Kocatürk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği düzenlenen törenle hizmete girdi. Poliklinikte 9 hekim görev yapacak ve modern donanımlar yer alacak.

26.04.2025 11:33  Güncelleme: 11:36
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Kayseri'nin Develi ilçesinde yapımı tamamlanan Hatice Muammer Kocatürk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı.

Açılış törenine; Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, önceki dönem Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Cumhuriyet Başsavcısı İlteriş Altıntaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Başhekim Op. Dr. Fatih Demir, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, hayırsever Muammer Kocatürk, ilçe protokolü ve sağlık çalışanları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Develi ilçemizde 2008 yılından bu yana ağız ve diş sağlığı alanında hizmet verilmektedir. Bu kapsamda, hastanemiz bünyesinde bulunan binamızı baştan sona revize ederek modern bir ağız ve diş sağlığı polikliniğine dönüştürdük. Artık 9 hekimin görev yapacağı bu yeni polikliniğimizde panoramik röntgen cihazı ve laboratuvar gibi donanımlar da yer almakta. Böylece vatandaşlarımız, daha kapsamlı ve kaliteli bir ağız ve diş sağlığı hizmetine modern bir ortamda erişme imkanına kavuşmuş oldu.

Öte yandan, Develi ilçemiz 2022 yılında hizmete giren yeni ve modern devlet hastanesiyle sağlık alanında önemli bir hamle gerçekleştirmişti. Sayın Bakanımızın son ziyareti sırasında verdiği güzel bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak isterim. Hastanemiz, yapılacak bazı düzenleme ve iyileştirmelerin ardından C sınıfı hizmet statüsünden B sınıfı statüsüne yükseltilecek. Bu sayede hastanemizin kapasitesi artacak, sağlık hizmetlerinin çeşitliliği ve kalitesi daha da ileriye taşınacak.

Başta bu güzel yatırımı ilçemize kazandıran hayırseverimize, Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve emeği geçen tüm yetkililere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kıymetli hizmetin Develi ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek Hatice Muammer Kocatürk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği resmen hizmete açıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Develi'de Modern Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açıldı - Son Dakika

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