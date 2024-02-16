Develi\'de Pancar Çiftçileri 2022-2023 Kampanya Döneminde 441 Milyon TL Hak Kazandı

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Develi'de ekim yapan pancar çiftçileri 2022-2023 kampanya döneminde pancar bedeli olarak 441 milyon TL hak kazandı.

Develi'de şeker pancarı ekimine pancar ekicileri yoğun ilgi gösteriyor. Çiftçiler ekonomik olarak da en yüksek katkıyı pancar üretimi ile sağlamaya devam ediyor. Kayseri Şeker tarafından 2022-2023 kampanya döneminde Develi bölgesine bağlı Tomarza, Yahyalı ve Develi'de 24 köyde 38 bin dekar alanda 701 pancar ekicisi yaklaşık 255 bin ton şeker pancarı üretimi yaptı. Develi bölgesine bağlı olarak münavebeli şekilde ekim yapan pancar çiftçileri 2022-2023 kampanya döneminde pancar bedeli olarak 441 milyon TL hak kazandı. Üreticiler pancar bedellerine tekabül eden 441 milyon TL'nin 206 milyon TL'si ayni-nakdi avans ve temlik olarak önceden almışlardı. Kalan 235 milyon TL ise bugün çiftçilerin banka hesaplarına yatırıldı.

Develi'de pancar bedellerinin ödenmesi programına, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Vakıf Bank Develi Şube Müdürü Sedat Kocaoğlu, Bölge Müdürü Mustafa Duygulu, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, STK Yöneticileri, Siyasi Partilerin temsilcileri ve çiftçiler katıldı. - KAYSERİ