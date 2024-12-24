Devlet Korumasındaki Gençlere Kamu Ataması - Son Dakika
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Yerel

Devlet Korumasındaki Gençlere Kamu Ataması

718 gencin kamu kurumlarına ataması, Bakan Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

24.12.2024 12:05
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Devlet korumasından yararlanmış 718 gencin kamu kurumlarına ataması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Göktaş, bakanlık binasında gerçekleştirilen devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına atama törenine katıldı.

Burada konuşan Göktaş, çocuklara sadece bir gelecek sunmadıklarını aynı zamanda bir vizyon, umut ve sonsuz bir inanç kazandırdıklarını ifade ederek, devletin şefkat elinin çocukların her zaman yanında olduğunu kaydetti.

Çocukların sevgi dolu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümeleri için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyen Göktaş, bakanlığa ait kurumlarda yetişen gençlerin kendi geleceklerini inşa etmelerine büyük bir mutlulukla destek olduklarını belirtti.

"14 bin 561 çocuğumuza hizmet veriyoruz"

Koruma altında bulunan çocuklar için eğitimden sağlığa, spor ve kültürel faaliyetlerden sosyal hizmetlere kadar geniş ve kapsamlı projelere hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Ülkemizin dört bir yanında bulunan bin 366 çocuk evi ve çocuk evleri sitelerinde 14 bin 561 çocuğumuza hizmet veriyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen 'Gönül Elçileri Projesi' ile bugün 10 bin 374 çocuğumuz koruyucu ailelerinin yanında hayatlarına güvenle devam ediyor. Geçici ve profesyonel koruyucu aile modellerini hayata geçirerek koruyucu aile çalışmalarımızı daha da ileri taşıyoruz. 'Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetimiz' ile 170 bin 357 çocuğumuza kendi ailelerinin yanında destek oluyoruz. SED'den yararlanan 41 bin 417 çocuğumuzun kendilerini sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda geliştirebilmesi için Okul 'Destek Projesi'ni yürütüyoruz. Her bir çocuğun yeteneklerini keşfetmesi için oluşturduğumuz mentorluk sistemiyle, hedeflerine ulaşmalarına destek oluyoruz. Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için sporu ve sanatı bir yaşam biçimi haline getirmeye önem veriyoruz" dedi.

"6 bin çocuğumuzu sporla tanıştırdık"

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için sporu ve sanatı bir yaşam biçimi haline getirmeye önem verdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Bu çerçevede, yaklaşık 2 bin 229 çocuğumuzu farklı sanat dallarıyla, 6 bin çocuğumuzu sporla tanıştırdık. Şu an 2 bin 134 çocuğumuz spor hayatını lisanslı olarak sürdürürken, 46 çocuğumuz milli sporcudur. Bu yıl 421 çocuğumuz üniversiteye yerleşti. Çocuklarımızın eğitim, müzik, sanat ve spor alanındaki başarılarıyla gurur duyuyoruz. 2024 yılında devlet korumasında yetişen bin 329 gencimizin kamu kurumlarına yerleştirilmesini gerçekleştirerek, bugüne kadar kamuda istihdam edilen genç sayısını 63 bin 536'ya ulaştırdık.

Özel sektör istihdamlarını teşvik etmek için 5 yıl boyunca SGK primlerinin devlet tarafından karşılandığını ifade eden Göktaş, bu çerçevede 13 bin 906 özel sektör istihdam teşviki sağladıklarını vurguladı.

Konuşmanın ardından Bakan Göktaş ve hak sahiplerinin butona basarak atama kurasını başlatmasıyla sonuçlar belli oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür, Eğitim, Çocuk, Yerel, Yaşam, Spor, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devlet Korumasındaki Gençlere Kamu Ataması - Son Dakika

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