Devlet Tiyatrosu'nun unutulmaz oyunu Profesyonel son kez sahnedeydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Devlet Tiyatrosu'nun unutulmaz oyunu Profesyonel son kez sahnedeydi

Devlet Tiyatrosu\'nun unutulmaz oyunu Profesyonel son kez sahnedeydi
23.01.2026 11:13  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Tiyatrosu'nun 15 yıl boyunca kapalı gişe sahnelenen Profesyonel oyununun son temsili, Küçükçekmece'de gerçekleştirildi. Başrollerini Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar'ın paylaştığı oyunu 1300'den fazla seyirci izledi. Dikinciler ve Yarar, seyirciyle kurdukları güçlü bağı ve oyunun evrenselliğini vurguladı.

Devlet Tiyatrosu repertuvarında 15 yıl boyunca aralıksız, kapalı gişe sahnelenen ve 750'yi aşkın temsille binlerce seyirciye ulaşan Profesyonel oyunu, son temsilini Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Üç gün boyunca sahnelenen oyunu bin 300'ü aşkın seyirci izledi.

Oyunun başrollerini paylaşan Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar, son temsil öncesinde duygularını paylaştı. Yetkin Dikinciler, oyunun uzun soluklu yolculuğunu "Hiç saymadık. Anneannemin bir sözü vardı; 'sayma bereketi kaçar' derdi. Saymadık ve çok bereketli bir oyun oldu. Hem seyircinin ilgisine mazhar olduk, hem dediğiniz gibi binlerce seyirciye ulaştık, çok güzel etkileşimler yaşadık" sözleriyle anlattı. Dikinciler, oyunun her temsilde seyirciyle yeni bir bağ kurduğunu vurgulayarak, "İzleyicimiz sadece bir oyun izlemiş olmanın değil, hayata dair bir şeyler duymuş olmanın heyecanıyla tiyatrodan ayrıldı " dedi. Oyunun güncelliğini hiç kaybetmemesinin nedenine de değinen Dikinciler, metnin sistem ve birey çatışmasını evrensel bir dille ele aldığını belirterek, "Dünyada ve Türkiye'de olan bitene her dönemde başka bir yerinden dokunan bir metin. Eskimeyi hiç düşündürtmedi" ifadelerini kullandı.

"Hiç bıkmadık, bıkılacak en ufak bir şey yaşamadık"

Bülent Emin Yarar ise aynı oyunu 15 yıl boyunca oynamanın kendileri için bir yük değil, aksine bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

"Bıkmadınız mı diyorlar. Hiç bıkmadık. Bıkılacak en ufak bir şey yaşamadık. Çünkü her seferinde taptaze bir seyirciyle karşılaşıyoruz. Onların coşkusu bizi diri tutuyor" diyen Yarar, oyunun kendi kariyerinde de özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Yarar, bunun kariyerindeki en uzun soluklu oyun olduğunu ve yazar Duşan Kovaçeviç'in metninin zamansız gücünün bu yolculukta belirleyici olduğunu söyledi.

Dikinciler ve Yarar'dan seyirciye teşekkür

Röportajda Küçükçekmece seyircisine özel bir parantez açılırken Bülent Emin Yarar, ilçede defalarca sahneye çıktıklarını ve her seferinde güçlü bir bağ kurduklarını söyleyerek, "Seyirci isterse kalite artar. Küçükçekmece seyircisinin buna fazlasıyla hazır olduğunu görüyoruz " dedi.

Yetkin Dikinciler ise kültür merkezlerinin rolüne dikkat çekerek, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi için şu ifadeleri kullandı:

"Kültür merkezleri bir boşluğu doldurmaz, boş alan açar. Önemli olan o alanı nasıl doldurduğumuzdur. Buralar kaliteli sanatın halkla buluşması için bir çekim merkezi. Burada her zaman çok güzel ağırlandık. Güzel zamanlar geçirdik. Tüm seyircimize teşekkür ediyoruz "diye konuştu.

15 yıl boyunca seyirciyle kurulan güçlü bağ, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen son temsilin ardından alkışlarla son kez taçlandı. Temsili, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcıları Sükun Işıtan ve Emre Başer de izledi. Devlet Tiyatrosu'nda emekli olan Bülent Emin Yarar'a Işıtan, Devlet Tiyatroları adına ödül takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Küçükçekmece, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devlet Tiyatrosu'nun unutulmaz oyunu Profesyonel son kez sahnedeydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:22:57. #7.11#
SON DAKİKA: Devlet Tiyatrosu'nun unutulmaz oyunu Profesyonel son kez sahnedeydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.