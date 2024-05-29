Devrek'e Yeni Köprü Parçaları Geldi - Son Dakika
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Yerel

Devrek'e Yeni Köprü Parçaları Geldi

Devrek\'e Yeni Köprü Parçaları Geldi

Devrek'te 9 Temmuz 2023'te yaşanan sel felaketi sonucunda yıkılan Asma Köprü'nün yerine yapılan çelik köprü için parçalar tırlarla getirildi. Köprü parçaları, temellerin yanına getirilerek vinçler yardımıyla indirildi. Köprünün montajı için diğer çalışmalara başlandı ve vinçlerin parçaları birleştirilerek hafta sonuna kadar montajın tamamlanması planlanıyor. Mahalle sakinleri ise köprü parçalarının indirilişini merakla izledi.

29.05.2024 10:14
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Devrek'e yapılan yeni köprünün parçaları geldi. Devrek'te 9 Temmuz 2023'te yaşanan sel felaketi sırasında yıkılan ve iki mahallenin bağlantısını sağlayan Asma Köprü'nün yerine yapılan çelik köprü 5 parça olarak tırlarla getirildi.

Trabzon'da yapımı tamamlanan 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde çelikten olan yeni köprü tırlarla konvoy eşliğinde Devrek'e getirildi. Devrek'e ulaşan köprü parçaları montajının yapılacağı temellerin yanına getirilerek vinçler yardımıyla tırlardan indirildi. Köprü için temel ve ayak montaj noktalarının tamamlanmasının ardından getirilen köprü parçaları için diğer çalışmalar başlatıldı. Trabzon'dan gelen köprünü yerleştirilme işleminde kullanılacak olan vinçler için Devrek Çayı'na zemin yapımına başlandı. Zemin yapımının tamamlanmasıyla birlikte Devrek Çayı'na inecek olan vinçlerin parçaları birleştirerek köprünün montajını hafta sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.

Öte yandan projenin tamamlanmasını dört gözle bekleyen mahalle sakinleri köprü parçalarının tırlardan indirilişini meraklı gözlerle izledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Devrek, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek'e Yeni Köprü Parçaları Geldi - Son Dakika

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