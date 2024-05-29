Devrek\'e Yeni Köprü Parçaları Geldi

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Devrek'e yapılan yeni köprünün parçaları geldi. Devrek'te 9 Temmuz 2023'te yaşanan sel felaketi sırasında yıkılan ve iki mahallenin bağlantısını sağlayan Asma Köprü'nün yerine yapılan çelik köprü 5 parça olarak tırlarla getirildi.

Trabzon'da yapımı tamamlanan 50 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde çelikten olan yeni köprü tırlarla konvoy eşliğinde Devrek'e getirildi. Devrek'e ulaşan köprü parçaları montajının yapılacağı temellerin yanına getirilerek vinçler yardımıyla tırlardan indirildi. Köprü için temel ve ayak montaj noktalarının tamamlanmasının ardından getirilen köprü parçaları için diğer çalışmalar başlatıldı. Trabzon'dan gelen köprünü yerleştirilme işleminde kullanılacak olan vinçler için Devrek Çayı'na zemin yapımına başlandı. Zemin yapımının tamamlanmasıyla birlikte Devrek Çayı'na inecek olan vinçlerin parçaları birleştirerek köprünün montajını hafta sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.

Öte yandan projenin tamamlanmasını dört gözle bekleyen mahalle sakinleri köprü parçalarının tırlardan indirilişini meraklı gözlerle izledi. - ZONGULDAK